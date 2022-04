Pritzwalk

Nach den Osterferien werden ukrainische Schüler der Jahrgangsstufen sechs bis zehn am Pritzwalker Gymnasium unterrichtet. Das teilte der Schulleiter des Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasiums, Harald Glöde, am Dienstag der MAZ mit. „Nach Abstimmung mit dem Staatlichen Schulamt Neuruppin ist vorgesehen, ab dem 25. April eine schulübergreifende Vorbereitungsgruppe für ukrainische Schülerinnen und Schüler zum Erlernen der deutschen Sprache einzurichten“, sagte er.

Ukrainische Flüchtlinge können in Pritzwalk zur Schule gehen

Der Unterricht soll dann in der Regel montags bis freitags von 8 bis 11.30 Uhr in den Räumen und unter der Verantwortung des Pritzwalker Gymnasiums stattfinden. Nach vier Wochen können die Schüler – entsprechend der Eignung und den schulischen Voraussetzungen – in die Regelklassen an der Pritzwalker Oberschule oder am Gymnasium aufgenommen werden.

Ein vertiefter Deutschunterricht wird dann in Förderkursen an der jeweiligen Schule erteilt. Die Anmeldung für den Schulbesuch kann sowohl an der Freiherr-von-Rochow-Oberschule als auch am Goethe-Gymnasium erfolgen. Eine Aufnahme der ukrainischen Schüler findet in der Regel zum Montag der folgenden Woche statt. Für die Anmeldung ist neben den persönlichen Daten des Kindes und der Eltern ein Gesundheitsnachweis erforderlich.

Ukrainische Schüler müssen gesundheitliche Voraussetzungen erfüllen, damit sie in Pritzwalk zur schule gehen können

Der Landkreis Prignitz informierte bereits, welche gesundheitlichen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ein ukrainisches Kind oder Jugendliche eine örtliche Schule besuchen darf. Neben einer Schuleingangsuntersuchung muss demnach ein ausreichender Masernimpfschutz vorhanden sein. Kinder, die bereits in der Ukraine eingeschult wurden, brauchen in Brandenburg keine Schuleingangsuntersuchung, um in die Schule zu gehen, sondern eine sogenannte Schulquereinsteigeruntersuchung (SchulG).

Diese kann zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Der Nachweis über einen ausreichenden Impfschutz gegen Masern muss in jedem Fall vorliegen. Soweit Zeugnisse vorhanden sind, sind auch diese in Kopie vorzulegen. Eine Übersetzung ist nicht erforderlich. Für Fragen werden die Betroffenen gebeten, sich telefonisch an die Schulsekretariate der beiden Schulen zu wenden.

Pritzwalker Fraktion Links 21 spendet Geld an ukrainische Flüchtlinge

Darüber hinaus gab es in den vergangenen Tagen weitere erfreuliche Nachrichten aus dem Bereich Pritzwalk: Die Fraktion Links 21 etwa übergab eine 500 Euro-Spende an eine junge ukrainische Frau, die mit ihrer schwerstbehinderten sechsjährigen Tochter eine beschwerliche Flucht hinter sich hat. Das Mutter-Tochter-Gespann ist bei einer Familie in Steffenhagen (Pritz­walk) untergekommen.

Trotz der schwierigen Situation versuchen beide ihren neuen Alltag zu meistern. Eine behindertengerechte Unterkunft wurde ebenfalls gefunden. Beide ziehen in eine passende Wohnung nach Pritzwalk um. Das Sanitätshaus Nordlicht hat zudem einen Rollstuhl für das Mädchen zur Verfügung gestellt.

Pritzwalker Stadtverordnete beteiligten sich an der Spende für ukrainische Flüchtlinge

Frank Schröder, Links 21-Fraktionschef, hatte sich nach Hilfsbedürftigen in Pritzwalk erkundigt und wurde so auf die beiden Flüchtlinge aufmerksam. „Uns war es wichtig, dass unsere Spende ganz konkret und nicht nur anonym helfen kann“, sagt Schröder, „hier haben wir einen konkreten Fall und wissen, dass das Geld wirklich direkt bei Bedürftigen ankommt.“

An der Spendensumme beteiligten sich die Stadtverordneten Heike Wiesenthal, Rene Haber-Henning und Frank Schröder sowie der sachkundige Einwohner Kai Neumann und der Links 21-Koordinator Hartmut Winkelmann.

Von Julia Redepenning