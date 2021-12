Seefeld

Nur wenige Kilometer von Pritzwalk entfernt liegt das kleine Dorf Seefeld. Der Ortsteil ist in diesen Tagen ein richtiger Besuchermagnet. Gerade an den Wochenenden wird das Dorf förmlich gestürmt. Warum das so ist, ist in den Abendstunden zu sehen. Offensichtlich werden die Bewohner jedes Jahr aufs Neue mit dem Weihnachtsfieber infiziert und schmücken ihre Häuser mit hunderten Lichtern und anderer Dekoration.

Der Pritzwalker Ortsteil Seefeld ist ein richtiges Weihnachtsdorf

Das ganze Dorf leuchtet in bunten Farben. Bis auf wenige Ausnahmen ist jedes Haus mit dutzenden Lichterketten und anderen Elementen geschmückt. Überall funkelt es. Teilweise stehen in den Vorgärten richtige weihnachtliche Themenlandschaften mit viel Liebe zum Detail. Das zieht natürlich Neugierige an: Für ein Foto vor einem der bunt leuchtenden Häuser nimmt so mancher Besucher lange Fahrzeiten auf sich. Regelmäßig rollen Autos mit fremden Kennzeichen durch das Dorf.

Die Seefelder dekorieren jedes Jahr ihre Häuser mit hunderten Lichtern. Quelle: Julia Redepenning

Besonders an den Adventswochenenden ist es rappelvoll in Seefeld. Überall laufen Menschen mit gezückten Handys oder Kameras in der Hand durch den Ort. „Es ist einfach unbeschreiblich schön hier“, sagt eine Mutter zu ihren Kindern, während sie mit dem Handy ein Selfie von sich und ihren Schützlingen vor einem Haus macht. Eine Szene, die man in Seefeld in der Weihnachtszeit täglich mehrmals sieht.

Seefelder lieben den Trubel in ihrem Weihnachtsdorf

Die Anwohner stört der Trubel am Abend wenig. Sie freuen sich über das große Interesse an ihrem Weihnachtsdorf. In diesem Jahr leuchten zudem noch mehr Häuser und Vorgärten als in den Jahren zuvor. Sogar das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr wurde mit Lichterketten geschmückt. „Es ist schön, dass sich immer mehr Seefelder beteiligen“ sagt Sandra Schulze. Wir treffen die Seefelderin bei einem Spaziergang durchs Weihnachtsdorf.

Das Gerätehaus der Seefelder Feuerwehr. Quelle: Julia Redepenning

Sie gibt uns gleich einen Tipp mit auf den Weg: „Man muss sich unbedingt das ganze Dorf ansehen und nicht nur unsere Straße“, sagt Sandra Schulze, „es lohnt sich wirklich.“ Denn von der B 103 sieht man nur einen Teil des Ortes. Zahlreiche Besucher denken automatisch, das wäre bereits alles. Doch in diesem Jahr ist bis auf wenige Ausnahmen das gesamte Dorf festlich dekoriert.

Die Besondere Weihnachtsdekoration hat in Seefeld eine lange Tradition

Inmitten der Fotografen und Weihnachtsfans steht Birgit Neumann. Sie kann sich an den Häusern kaum satt sehen. Anhand ihres Autokennzeichen ist zu erkennen: Sie hatte eine längere Anfahrt. Birgit Neumann kommt aus Brandenburg an der Havel. „Ich besuche gerade Verwandte“, sagt sie, „und mir wurde gesagt, ich soll vor dem Heimweg unbedingt noch einmal durch Seefeld fahren.“ Warum, das wusste sie zunächst gar nicht.

Doch schnell wurde ihr klar, warum die Verwandtschaft sie in das Pritzwalker Dorf schickt. „Ich muss fast an ihrem Haus anhalten und ein Foto machen“, sagt sie, „das glaubt mir zuhause sonst keiner, wie schön es hier ist.“ Noch vor Ort schickt sie Fotos an Freunde und die Familie. Sie will auch anderen den Tipp geben, in Seefeld spazieren zu gehen.

Es gibt kaum ein Haus, dass nicht dekoriert wurde. Quelle: Julia Redepenning

Dass die Seefelder jedes Jahr um Weihnachten ihre Häuser besonders festlich dekorieren, ist schon eine langjährige Tradition. Angefangen habe alles vor vielen Jahren mit einem Nachbarn, der nach Seefeld zog. Als Gerd Rietschel in die Prignitz kam, verschönerte er in der Weihnachtszeit sein neues Heim.

Seefeld liegt nur wenige Kilometer von Pritzwalk entfernt

Jahr für Jahr wurde es mehr und die Dekoration aufwendig. Es dauerte nicht lang und die ersten Nachbarn ließen sich von der Idee anstecken. Wann genau es angefangen hat, weiß kein Seefelder mehr so richtig. Noch heute schmückt Gerd Rietschel sein Haus – im Stil der Seefelder, versteht sich.

Für die Installation der Weihnachtsdekoration brauchen die Hausbesitzer etwa vier Wochen. Teilweise wird die Dekoration gar nicht mehr abgebaut. Sie bleibt das ganze Jahr hängen und wird vor der Adventszeit noch einmal überprüft. Jedes Jahr nach Totensonntag schalten die Seefelder ihre Lichter ein. Dank moderner Technik mit LED-Leuchten fällt das besondere Hobby auch nicht all zu doll auf der Stromabrechnung auf. Was genau das Lichterspektakel kostet, bleibt aber ein Seefelder-Geheimnis.

Das kleine Pritzwalker Dorf Seefeld ist jedes Jahr ein Weihnachtsdorf. Ein Besuch lohnt sich. Quelle: Julia Redepenning

Und so kommen Sie nach Seefeld: Das kleine Dorf liegt unweit von der B 103, knapp sieben Kilometer von Pritzwalk in Richtung Kyritz entfernt. Die Anwohner bitten Autofahrer, ihre Fahrzeuge auf geeigneten Flächen abzustellen und keine Einfahrten zu blockieren. Bei Spaziergängen sollen die geltenden Corona-Regeln beachtet werden. Gegen 16 Uhr schalten die Anwohner die Beleuchtung ein – spätestens, wenn es draußen dunkel ist.

Von Julia Redepenning