Pritzwalk: Segelflugzeug landet im Maisfeld

Unfall am Segelflugplatz am Pritzwalker Sommersberg: Der Flug eines Segelflugzeugs endete am Montagnachmittag gegen 16 Uhr in einem angrenzenden Maisfeld. Die Pilotin, eine Touristin, die sich gerade in der Prignitz aufhält, blieb dabei zum Glück unverletzt.

Das Flugzeug wurde durch die Landung in dem bereits hoch stehenden Maisfeld zumindest leicht beschädigt.

Zunächst waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wie zu einem Großeinsatz ausgerückt, zumal die Vermutung bestand, dass es Verletzte gegeben hat. Dies bestätigte sich aber vor Ort nicht.

Nur Sachschaden, niemand wurde verletzt

Nachdem schon die Feuerwehr weggeschickt worden war, verließen danach auch die Rettungskräfte und die Polizei wieder den Ort des Geschehens. Dieser lag westlich des eigentlich Flugfeldes und in der Nähe der Verbindungsstraße zwischen Pritzwalk und Preddöhl (Amt Meyenburg). Der Flugplatz am Sommersberg ist eigentlich über die B 103 zu erreichen.

Über die Ursache des Fast-Absturzes ist noch nichts bekannt, lediglich, dass es der Pilotin nicht gelungen ist, das Flugzeug auf die Landebahn zu bringen und stattdessen außerhalb des Flugfelds auf dem Maisfeld aufsetzte.

Es war nicht der erste Unfall an dem Fluggelände im Jahr 2020: Erst vor knapp fünf Monaten waren auf dem Flugplatz Sommersberg zwei Männer verletzt worden, als bei der Landung das Heck ihres Segelflugzeug abgebrochen war.

Von Bernd Atzenroth und Julia Redepenning