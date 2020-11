Pritzwalk: Sonniges Wochenende lockte viele ins Hainholz

Pritzwalk

Ein goldener Herbstzeigt sich dieser Tage in der gesamten Region. Milde Temperaturen und kräftiger Sonnenschein lockten daher zahlreiche Spaziergänger und Fahrradfahrer ins Pritzwalker Hainholz.

Mit Kind und Kegel oder mit dem Vierbeiner ging es daher am Wochenende noch einmal auf eine lange Tour durch den Pritzwalker Wald. Schließlich muss das gute Wetter ausgekostet werden.

Doch auch in der nächsten Woche soll sich das traumhafte Wetter halten. Zwar wird weniger Sonnenschein vorausgesagt, aber die Temperaturen bleiben mild. Weiterhin gibt es also keine Spur von einem grauen November. Doch es wird nass. Meteorologen kündigen für diese Woche Regen an.

Von Julia Redepenning