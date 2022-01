Pritzwalk: Spektakulärer Fund bei Bauarbeiten am Kulturhaus

Pritzwalk

Ein aufregender Fund ist bei Bauarbeiten für den neuen Fahrstuhl am Pritzwalker Kulturhaus gemacht worden. Als Mitarbeiter der Firma MKM einen Wanddurchbruch vornahmen, stießen sie auf eine schwere Kassette. Im Inneren des Behälters befand sich ein dicker Packen Papier: 28 740 Unterschriften aus dem Kreis Pritzwalk zur Unterstützung des Wiener Appells.

Aufregung nach dem Fund

Für Bürgermeister Ronald Thiel und den Halldor Lugowski, den Leiter des Amtes für Stadtentwicklung, war der Fund eine absolute Überraschung. Auch die Mitarbeiter der Baufirma und nicht zuletzt Architekt Bernd Robert hat der spektakuläre Fund in Aufregung versetzt.

DDR schloss sich 1955 Unterschriftenaktion an

Die Unterzeichner – fast 29 000 Menschen aus dem Kreis Pritzwalk – sprachen sich gegen die „Vorbereitung eines Atomkrieges“ aus. Zum sogenannten Wiener Appell wurde am 19. Januar 1955 in der österreichischen Hauptstadt aufgerufen, auch die DDR schloss sich der Unterschriftensammlung im April desselben Jahres an.

Bestens erhalten: die Unterschriftensammlung für den Frieden. Quelle: Beate Vogel/Stadt Pritzwalk

In einer wunderschön gestalteten, doppelseitigen Urkunde des Kreisfriedensrates Pritzwalk, Bezirk Potsdam, wird erklärt, wie es zu der Unterschriftensammlung kam. Für die Pritzwalkerinnen und Pritz­walker war demnach vor allem die Bahnhofskatastrophe im April 1945 der Auslöser: Ein Aquarell von der Brandkatastrophe und eines vom neu aufgebauen Bahnhof zeugen davon.

Beim Verpacken der Unterschriftensammlung haben sich die Organisatoren große Mühe gegeben. Die hölzerne Kassette wird umhüllt von zwei Millimeter Stahl, darunter ein feuerfestes Material und unter dem Holz noch einmal eine dünne Metallhülle. Dem ist zu verdanken, dass die Unterschriftensammlung nach 67 Jahren fast unversehrt ist.

Fund wandert ins Stadtarchiv

Der Fund geht nun erst einmal ins Stadtarchiv Pritzwalker, wo er erfasst und digitalisiert wird.

Von MAZonline