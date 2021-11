Pritzwalk

Im Beisein der Radfahrergruppe 60+, die sich einmal pro Woche zu einer Tour trifft, haben Pritz­walks Bürgermeister Ronald Thiel und der Leiter des Amtes für Stadtentwicklung, Halldor Lugowski, kürzlich über die Mitgliedschaft der Stadt Pritzwalk in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen des Landes Brandenburg (AGFK BB) gesprochen.

Seit November offizielles Mitglied

Die Stadtverordnetenversammlung hatte bekanntlich den Beitritt zur AGFK beschlossen. Seit Anfang November ist Pritzwalk nun auch offizielles Mitglied. Die Stadt möchte langfristig das Verkehrskonzept für die Innenstadt auf die Bedürfnisse der Radfahrer ausrichten. Über die AGFK lassen sich unter anderem die Erfahrungen mit anderen Kommunen bei der Verkehrsberuhigung der Innenstädte teilen.

Für mehr Sicherheit im Radverkehr

Die AGFK BB ist eine „Kommunale Arbeitsgemeinschaft“. Ziel der Mitgliedskommunen ist es, durch ihre Zusammenarbeit den Radverkehr im Land Brandenburg zu fördern. Dies schließt sowohl den Alltags- und Freizeit- als auch den touristischen Radverkehr ein. Außerdem soll die Sicherheit im Radverkehr gesteigert werden. Die AGFK BB soll als landesweiter zentraler Ansprechpartner für die Städte, Gemeinden und Landkreise im Land Brandenburg dienen.

Schon seit vielen Jahren beteiligen sich die Bürgerinnen und Bürger aus Pritzwalk gern an Aktionen und Veranstaltungen wie dem Anradeln in der Prignitz und der Tour de Prignitz. Seit 2019 gibt es zudem die Sommertour mit dem Bürgermeister, die immer von der Stadt aus in einen Ortsteil führt.

Ladesäulen für E-Bikes und ein ganz neuer Radweg

Speziell für Radler hat die Stadt Pritzwalk in der jüngsten Zeit einige Projekte umgesetzt. So entstanden bei der Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes neben neuen, überdachten Fahrradstellplätzen drei Ladestationen für E-Bikes. Wenn die Parkplätze am Hainholz-Schwimmbad erneuert werden, sollen dort auch 120 überdachte Fahrradstellplätze und vier Ladesäulen entstehen. An der Quandtschule und am geplanten Kultur- und Bildungspark sind ebenfalls Stellplätze angedacht. In diesem Jahr soll der erste Bauabschnitt eines neuen Radweges in der Freyensteiner Chaussee fertiggestellt werden.

Bürger sollen beteiligt werden

Die regionalen und überregionalen Radtouren – Elbe-Müritz-Weg und Tour Brandenburg sowie Bischofs-Tour, Pollo-Tour und Wallfahrts-Tour – werden im touristischen Wegeleitsystem Pritzwalks berücksichtigt. Die Stadt arbeitet im Rahmen des Verkehrskonzeptes an der weiteren „Stärkung eines fahrradfreundlichen Klimas“. Dazu gehören der Ausbau der Radwege mit Beleuchtung, die Entschärfung von Gefahrenstellen und Erhöhung der Verkehrssicherheit. An der Verkehrsentwicklungsplanung sollen auch die Bürger beteiligt werden.

Von MAZonline