Nach fast drei Jahren ist es soweit: Die Pritzwalker Stadtverordneten entscheiden am Mittwoch über den Entwurf für ein Wohnbaugebiet am Birkenwäldchen. Das Vorhaben hatte jahrelang unter keinem guten Stern gestanden.

Hier, am Birkenwäldchen in der Nähe des Wasserturms, soll am südlichen Stadtrand von Pritzwalk ein Wohnbaugebiet entstehen Quelle: Stephanie Fedders