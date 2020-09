Kurz vor der Abstimmung über den nächsten Bürgerhaushalt in Pritzwalk mahnten Stadtverordnete eine künftige Mitsprache bei der Auswahl der Projekte an. Bislang wählt die Stadt alleine aus – Stadtverordnete sehe Kitas und Schulen klar im Vorteil. Dabei gehörten ihre Projekte eigentlich in den normalen Haushalt.