Pritzwalk: Stadtwerke beliefern künftig Gefinex mit Strom

Steffenshagen

Eigentlich scheint es nahe zu liegen: Die Stadtwerke Pritz­walk und die beim Pritzwalker Stadtteil Steffenshagen gelegene Firma Gefinex sind künftig Vertragspartner – die Stadtwerke werden das Unternehmen erstmal für ein Jahr mit Strom beliefern.

Stolz auf den Erfolg im Wettbewerb

Doch was wie selbstverständlich erscheint, ist es keineswegs: Denn die Stadtwerke Pritzwalk haben sich in einem Bieterwettbewerb durchsetzen müssen. Dass ihnen das gelungen ist, macht den Geschäftsführer der Stadtwerke Pritzwalk, Mirko Seidel, „ein Stück weit stolz“.

Schließlich sei der Wettbewerb anonymisiert. „Man gibt sein Angebot ins Blaue hinein ab“, sagt Seidel. Christian Kleinert, Werkleiter von Gefinex, bestätigt das. Für die Ausschreibung sei das Unternehmen an eine Ausschreibungsplattform herangetreten und habe um Gebote gebeten. Das sei ganz spannend zu sehen gewesen. „Wer den besten Preis hat, steht oben“, erklärte er das Prinzip.

Nun bleibt der Auftrag in der Region

Auch er wusste nicht, mit wem er es letztlich zu tun bekommt. Und so sagt er anerkennend in Richtung Mirko Seidel: „Sie sind ja konkurrenzfähig!“

Auch wenn Gefinex letztlich doch höhere Stromausgaben verzeichnet. Das hat aber nichts mit den Stadtwerken zu tun, sondern mit der allgemeinen Marktentwicklung.

Bislang hatte Gefinex seinen Strom aus Österreich bezogen – schließlich gehört das Unternehmen seit 2017 zur österreichischen Steinbacher-Gruppe. Nun aber bleibt der Auftrag in der Region, wenn auch zunächst einmal für zwölf Monate – so lange läuft der Vertrag, den Gefinex und die Stadtwerke jetzt abgeschlossen haben.

Eine Zusammenarbeit vor Ort macht Sinn

Allerdings macht es aus Sicht von Kleinert Sinn, auch längerfristig auf eine solche Kooperation zu setzen, alleine schon, weil nur der lokale Stromanbieter ihm letztlich auch einen Service bieten kann, der den Namen verdient: „Hier haben Sie wirklich einen Dienstleister“, sagt Kleinert, „für mich ist das völlig der richtige und konsequente Schritt.“

Mirko Seidel tickt an dieser Stelle ganz ähnlich: „Ich bin ein totaler Verfechter davon, dass wir uns hier gegenseitig unterstützen. Wir müssen zusehen, dass wir regional agieren.“ Und so ist es nicht verwunderlich, dass Christian Kleinert, Mirko Seidel und der Stadtwerke-Vertriebsleiter Martin Fittkau beim Ortstermin auf dem Gelände der Firma Gefinex gleich noch weitere mögliche Themen der Zusammenarbeit streiften, etwa einen Ausbau der E-Mobilität.

Acht Wochen lang Schutzmasken produziert

Das seit 1991 bestehende Unternehmen Gefinex gehört zu den größeren Arbeitgebern in der Region. Die Firma stellt Produkte für den Schall- und Feuchteschutz im Baubereich her. Etwa 100 Menschen finden hier derzeit Arbeit. Eine regionale Zusammenarbeit gibt es auch in Sachen Heizen. Denn dies geschieht per Biogas aus Neudorf, wofür es eine eigene Leitung gibt.

Wie Christian Kleinert weiter erklärte, ist die Firma Gefinex bislang vergleichsweise gut durch die Corona-Zeit gekommen. „Wir sind im Großen und Ganzen glimpflich davongekommen“, erzählt der Geschäftsführer. Wie bereits berichtet, hatte sich das Unternehmen zwischenzeitlich auch darauf verlegt, Schutzmasken für Mund und Nase herzustellen – diese liefen vor allem in der Zeit gut, als es überall zu wenige Masken gab. Als dem Mangel abgeholfen war, stellte Gefinex nach acht Wochen die Maskenproduktion wieder ein.

Von Bernd Atzenroth