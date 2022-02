Pritzwalk

Unter dem Motto „Schule ist mehr als Lernen“ wirbt die Stephanus-Stiftung für die Evangelische Grundschule in Pritzwalk, die noch in diesem Sommer eröffnet werden soll. Dafür wurde in der Pritzwalker Bergstraße eine große Werbetafel angebracht, die auf das Vorhaben aufmerksam machen soll. „Wir wollen damit zeigen, dass wir es ernst meinen mit der Schule und es wirklich wollen“, sagt Susanne Michels, Vorsitzende des Fördervereins der Stephanus-Grundschule.

Stephanus-Grundschule Pritzwalk soll noch 2022 eröffnen

Ursprünglich sollte die Schule bereits im vergangenen Jahr an den Start gehen. Doch kurz vor der Eröffnung erhielt die Stephanus-Stiftung als Träger der Grundschule eine Absage vom zuständigen Schulamt. Der Schock saß tief bei allen Beteiligten, Eltern und Kindern. Wenig später fiel die Entscheidung: Die Stephanus-Stiftung versucht es noch einmal. Der Antrag wurde im September gestellt.

Im Januar kam der erste Zwischenbescheid beim Schulträger an. Das Schulamt stellte noch einige Fragen, die es nun zu klären gilt. „Die Forderungen sind für uns erfüllbar“, sagt Susanne Michels. Ende Mai soll dann die endgültige Entscheidung fallen, ob die neue Schule öffnen darf oder nicht. Für das kommende Schuljahr haben zahlreiche Eltern bereits ihre Kinder angemeldet.

Noch immer haben Familien die Gelegenheit, ihre Kinder für die Schule anzumelden – auch Anmeldungen für die 2. Klasse werden noch entgegengenommen. „Zu unserem Bildungskonzept gehört ein jahrgangsübergreifender Unterricht“, erklärt die Schulleiterin Annerose Fromke.

Tag der offenen Tür ist im April geplant

Aus diesem Grund können auch Kinder für die 2. Klasse angenommen werden, die dann gemeinsam mit den jüngeren Kindern lernen. „Nicht selten ist dies eine gute Chance, wenn der erste Schulstart nicht glücklich lief“, fügt Annerose Fromke hinzu.

Weiterhin wird jeden Donnerstag zwischen 15 und 17 Uhr eine Begegnungs- und Informationszeit im Schulgebäude an der Promenade 5 in Pritzwalk angeboten. Während dieser Zeit haben Eltern die Chance, sich wichtige Informationen aus erster Hand einzuholen und Fragen zu klären. Annerose Fromke ist als Ansprechpartnerin vor Ort.

Langfristig soll die Grundschule bis zur sechsten Jahrgangsstufe wachsen und an die 70 Kinder unterrichten. Das vorläufige Schulgebäude wurde für den Start im August 2022 inzwischen saniert. Am 2. April ist ein Tag der offenen Tür geplant, der mit dem bereits angekündigten Garten-Tag verbunden wird.

Von Julia Redepenning