Pritzwalk: Straßburger Straße wird vorerst nicht saniert

Dieses Stück Straße ist wirklich nicht gut befahrbar, und vor allem ist der dazugehörige Bürgersteig auch schlecht begehbar. Davon kann sich jeder überzeugen, der einmal die letzten etwa 300 Meter der Straßburger Straße in Pritzwalk in Richtung Elsässer Straße befahren oder begangen hat. Ein Bürger hatte sich nun im MAZ-Lesertelefon gemeldet und gefragt, wann gegen diesen Zustand etwas unternommen werde.

Sanierung ist nötig – einen Zeitpunkt gibt es noch nicht

Halldor Lugowski, Amtsleiter für Stadtentwicklung in der Pritz­walker Stadtverwaltung kennt das Problem: „Es gibt dort Bedarf“, sagt er. Doch wann diesem Bedarf entsprochen wird, kann er derzeit noch nicht sagen. Nur so viel: „Es wird sicher keine Ewigkeit mehr dauern.“

Das hängt auch davon ab, ob und wann städtische Haushaltsmittel dafür zur Verfügung stehen. Und da gibt es im Moment ein paar große Fragezeichen, inwieweit man sich bei den Ausgaben aufgrund der Gewerbesteuerausfälle infolge der Corona-Krise nun einschränken muss – zumal nicht klar ist, wie lange diese Krise noch andauert. Priorität hat für die Stadt dabei, all das an Maßnahmen und Arbeiten zu beenden, was jetzt erst einmal angefangen wurde.

Früher wären Anliegerbeiträge angefallen

In der Straßburger Straße ist der Bereich von der Schönhagener Straße bis zum Straßburger Platz schon 2011 bis 2012 in einen guten Zustand gebracht worden.

Warum nicht weiter gemacht wurde, hatte damals einen guten Grund: Damals fielen noch Anliegerbeiträge an, wie Halldor Lugowski erklärte.

Nach seinen Angaben hielt sich daher das Interesse, die Straße auf den letzten 300 Meter auf Vordermann zu bringen, bei den Anliegern in Grenzen. Nun aber ist die Situation eine andere – Anliegerbeiträge gibt es nicht mehr. Womit auch das Anlieger-Interesse an der notwendigen Straßensanierung steige.

Von Bernd Atzenroth