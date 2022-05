Pritzwalk

Am Samstagvormittag sind Feuerwehr und Polizei kurz nach 9.30 Uhr alarmiert worden. In einem Mehrfamilienhaus im Pritz­walker Ortsteil Seefeld ist Rauch aus einer Wohnung im Erdgeschoss geströmt. Er drang bis in das Treppenhaus und löste einen Brandmelder aus. Dadurch wurden die übrigen Bewohner gewarnt.

Feuerwehr kommt zum Einsatz

Die Feuerwehr gelangte über ein Fenster in die Wohnung und löschte einen Schwelbrand in der Küche. Dort stand ein verbrannter Topf auf dem Herd. Die Kücheneinrichtung wurde stark beschädigt, aber die Wohnung ist weiterhin bewohnbar.

Lesen Sie auch:

Der Wohnungsinhaber war zum Zeitpunkt des Brandes nicht vor Ort und kann sich nicht erklären, warum der Herd eingeschaltet war. Es ist ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Von MAZonline