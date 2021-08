Pritzwalk

Trauriger Einsatz in einer Pritzwalker Wohnsiedlung: Am Montagvormittag war am Bremer Ring ein Mann in einem Gartenteich tot aufgefunden worden.

Gegen 10.09 Uhr war der Vorfall nach Angaben von Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord in Neuruppin gemeldet worden. Daraufhin kamen Kräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes zum Ort des Geschehens. Auch eine Notfallseelsorgerin war eingeschaltet worden.

Die Feuerwehr hat den Leichnam dann geborgen. Dabei kamen laut Seite der Feuerwehr Pritzwalk sieben Feuerwehrleute zum Einsatz. Gegen 11 Uhr rückte die Feuerwehr wieder ab. Nun übernahmen Polizei und Rettungsdienst.

Laut Dörte Röhrs hat der Kriminaldauerdienst den Fall aufgenommen. Routinemäßig wird wie immer in vergleichbaren Fällen ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Dabei soll herausgefunden werden, wie es zu dem Vorfall gekommen ist. Anzeichen für Fremdeinwirkung gibt es aber der Polizeisprecherin zufolge nicht.

Nach Angaben der Polizei war der Mann am Sonntagabend noch einmal rausgegangen, offenbar um an dem Teich Pflanzen zu beschneiden. Laut Polizei kam er jedoch davon nicht mehr zurück in die Wohnung. Seine Partnerin fand den Mann dann am nächsten Tag tot im Gartenteich.

Lesen Sie auch:

Groß Pankow: Mähdrescher geht in Flammen auf

Von Bernd Atzenroth