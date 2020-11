Pritzwalk: Transparent zur Friedensdekade enthüllt

Pritzwalk

Ein großes Transparent an der Nikolaikirche weist jetzt auf die anstehende Friedensdekade vom 8. bis 18. November hin. Jürgen Kuhnt brachte es am Freitag zusammen mit einem Mitarbeiter der Firma Dummer an der Nikolaikirche am Südfenster an. Die Friedensdekade steht in diesem Jahr unter dem Motto „ Umkehr zum Frieden“, was jetzt weithin sichtbar auf dem Transparent zu lesen ist.

Diesmal keine Diskussionsabende

Auch die Evangelische Kirchengemeinde in Pritzwalk lädt ein, sich in diesen zehn Tagen mit Gedanken zu Umkehr und Frieden zu beschäftigen, wie jetzt Pfarrerin Susanne Michels mitteilte. Doch die Friedensdekade anno 2020 wird anders sein als die in den Vorjahren. Leider können die in anderen Jahren üblichen Diskussionsabende und andere thematische Veranstaltungen nicht stattfinden, erklärte nämlich Susanne Michels weiter.

Die Pritzwalker Kirchengemeinde beteiligt sich traditionell an der Friedensdekade und begleitet das jeweilige Jahresthema dabei immer mit einer Reihe von Veranstaltungen, was in diesem Jahr aber wegen der Corona-Krise nicht möglich ist. Die Friedensgottesdienste im Rahmen der Dekade aber werden in der Nikolaikirche gefeiert: am Sonntag, 8. November, um 9.30 Uhr der Eröffnungsgottesdienst zur Friedensdekade, am Sonntag, 15. November, um 9.30 Uhr ein Gottesdienst zum Volkstrauertag und am Mittwoch, 18. November, um 19 Uhr ein Gottesdienst am Buß- und Bettag.

Gottesdienste und Glockenläuten

Die Gottesdienste finden unter den nötigen Abstands- und Hygieneregel statt. „Bitte bringen Sie einen Mund-Nasen-Schutz mit“, bittet die Pfarrerin. An den anderen Tagen der Dekade werden immer um 19 Uhr die Glocken der Pritzwalker Nikolaikirche läuten. Alle sind dann eingeladen, daheim ein Gebet für den Frieden zu sprechen. Einen Vorschlag für ein Friedensgebet gibt es zu den Gottesdiensten, in den Schaukästen und auf der Homepage des Pfarrsprengels: www.pfarrsprengel-pritzwalk.de.

Von Bernd Atzenroth