Pritzwalk

Nun gibt es Gewissheit im Fall Laura F. – traurige Gewissheit. Wie Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord am Mittwoch bestätigte, wurde das 15 Jahre alte Mädchen aus Falkenhagen (Stadt Pritzwalk), das seit dem 17. März gesucht wurde, tot in Berlin gefunden. Damit bestätigen sich auch alle Gerüchte, die seit Dienstagabend in den sozialen Medien kursieren.

Laura F. wird leblos im Wasser gefunden

Laut einem Bericht der Berliner Polizei, der Dörte Röhrs vorliegt, wurde am Dienstagvormittag ein lebloser Körper in einem Berliner Gewässer – genauer am Nordufer an der Fennbrücke in Mitte – entdeckt. Nach der Bergung des Leichnams konnte dieser wenig später „eindeutig“, wie es Dörte Röhrs erklärte, identifiziert werden. „Die Berliner Kollegen konnten feststellen, dass es sich um die vermisste 15-jährige Laura F. handelt“, so die Sprecherin der Polizei.

Die Todesursache sei bislang unbekannt. Klar sei zum jetzigen Zeitpunkt aber offenbar, dass es keine Gewalteinwirkung von außen gegeben habe und ein Fremdverschulden als Ursache ausgeschlossen werde. „Es wird jetzt weitere Ermittlungen seitens der Polizei geben“, sagte Dörte Röhrs. Die sollen letztlich Klarheit bringen. Es wurde ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Anteilnahme ist groß, auch seitens der Polizei

Die Eltern der Verstorbenen wurden von den zuständigen Behörden am Dienstag über den Fund unweit des Berliner Nordhafens benachrichtigt. „Es ist ein sehr tragischer Fall, denn sie war ein so junger Mensch“, sagte Dörte Röhrs – „selbst für uns als Polizei, denn auch wir sind immer mit dem Herzen dabei und versuchen alles in unserer Macht stehende zu unternehmen, um vermisste Personen so schnell wie möglich zu finden.“

Laura F. wurde seit dem 17. März von ihren Eltern vermisst. Zuletzt soll sich das Mädchen in Berlin aufgehalten haben. Sie reiste gemeinsam mit einer Freundin in die Hauptstadt. Am 18. März, nachdem die Freundin von Laura F. aufwachte, war die 15-Jährige samt ihrer Sachen verschwunden und wurde seither nicht mehr gesehen. Obwohl einige Zeugen gegenüber der Polizei angaben, das Mädchen gesehen zu haben, verliefen alle Spuren ins Leere. Seit dem 23. März wurde offiziell nach dem Mädchen gefahndet.

Von Julia Redepenning