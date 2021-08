Pritzwalk

Unter den LKW-Fahrern war die Stimmung am Wochenende auf dem großen Jahrestreffen in Pritzwalk grundsätzlich super – aber auch kritisch, was die allgemeinen Straßenzustände sowie den Umgang mit ihnen seitens der Behörden angeht. So war eine Rundfahrt der Trucker nicht genehmigt worden. Organisatorin Silvia Himmel hatte ihren förmlichen Antrag zurückgezogen, weil die ihr signalisierte Ablehnung kostenpflichtig gewesen wäre.

Rundfahrt „politisch nicht vermittelbar“

Die Stadt Pritzwalk hatte in der Genehmigungsphase beim zuständigen Landkreis gegen eine Rundfahrt der Trucker durch die Stadt interveniert (MAZ berichtete), weil sie nach Aussagen der Organisatorin Silvia Himmel grundsätzlich keine Lkw in der Stadt sehen wolle. Kreissprecher Frank Stubenrauch teilte der MAZ dazu am Dienstag mit: „Die Stadt Pritzwalk verweigerte in ihren Stellungnahmen die Zustimmung, da die Veranstaltung nicht den Verkehrszielen entspricht.“ Die Rundfahrt könnte die sich „in einem schlechten Zustand“ befindlichen Straßen durch „vermeidbaren Lastverkehr weiter schädigen“. Zudem sei eine Genehmigung wegen Umweltschutz und Abgasvermeidung „politisch nicht vermittelbar“. Gerade dieses Argument hatte die Trucker verbittert.

In ihrem Bilanzgespräch mit der MAZ entschuldigte sich Organisatorin Silvia Himmel bei der Bevölkerung für die laute Musik am Freitagabend sowie ein etwas wilderes Hupkonzert. In der Pritzwalker Facebook-Gruppe waren entsprechende Kommentare die Ausnahme, aber doch vorhanden. Als gute Geste wird Himmel die Spielerausrüstung für die Fußballer der E-Junioren des Pritzwalker FHV übernehmen. Außerdem kamen bei einer Versteigerung 500 Euro zusammen, die an den Hilfsverein „Truckers World“ gehen, der in Not geratene Fahrer und deren Angehörige unterstützt. Eine weitere Spende über 500 Euro geht an das Hospiz Wittenberge.

Planung für 2022 beginnt bereits

Der Pritzwalker LKW-Polsterer Andy Tägder und Himmel haben bereits mit Planungen für das kommende Jahr begonnen. Dann solle das Treffen möglichst „vor den Sommerferien“ stattfinden, damit der Besuchswunsch nicht mit der Urlaubsplanung kollidiert. Hoffnung auf eine Rundfahrt derjenigen, die uns täglich mit Waren und Lebensmitteln versorgen, macht sich im Moment keiner. Der „schlechte Zustand der Gemeindestraßen“ wird bis dahin ja kaum besser geworden sein.

