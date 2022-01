Pritzwalk

Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma meldete am Montag gegen 10 Uhr die Beschädigung eines Geldautomaten in der Bergstraße in Pritzwalk.

Versucht, einen Geldautomaten in Pritzwalk zu sprengen

Unbekannte Täter hatten offenbar versucht, den Geldautomaten zu sprengen. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro, teilt die Polizei mit.

Kriminaltechniker kamen zum Einsatz. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern noch an.

Von MAZonline