Pritzwalk: Vandalismus am Rathaus und ehemaligen Finanzamt

Aktuell scheinen sich kriminelle Vorfälle in Pritzwalk zu häufen – zumindest in den letzten Monaten klagten häufiger Geschäftsinhaber und andere über verschiedene Vergehen. Ob zerschlagene Fensterscheiben, Einschusslöcher in Ladentüren und Schaufenstern oder der Diebstahl eines Plakates vor der Nikolaikirche: Die Liste wird aktuell immer länger. Und schlimmer: Nun wurde das Pritz­walker Rathaus von bislang Unbekannten mit einem auffälligen Schriftzug beschmiert. Auch ein anderes bekanntes Pritzwalker Gebäude wurde verunstaltet.

Pritzwalker Rathaus und ehemaliges Finanzamt mit Graffiti beschädigt

Direkt neben dem Eingang auf der linken Seite wurde die Pritzwalker Stadtverwaltung mit blauer Farbe besudelt. Wann genau, war am Montag unklar: „Als Zeitraum wird der 21. Mai bis 26. Mai angegeben“, sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Bislang wird der entstandene Sachschaden auf ungefähr 1000 Euro geschätzt. Zum Vorfall am Pritzwalker Rathaus äußerte sich auf MAZ-Anfrage auch Pritzwalks Bürgermeister Ronald Thiel: Ich verurteile diese Art von Vandalismus und Sachbeschädigung. Die Beseitigung solcher Graffiti geht zu Lasten aller“, sagte der Pritzwalker Stadtchef, „routinemäßig wird in solchen Fällen eine Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Das ist gestern Vormittag geschehen.“

In der Nacht zum 25. Mai wurde auch das Gebäude des ehemaligen Finanzamtes in Pritzwalk mit einem Graffito versehen. Wie auch am Rathaus wurde ein Schriftzug bestehend aus mehreren Buchstaben an die Hauswand des leerstehenden Hauses gesprüht. Laut Angaben der Polizei besitzt die Schmiererei eine Größe von fast 19 Metern . Eine entsprechende Anzeige wurde in beiden Fällen aufgenommen.

Das ehemalige Pritzwalker Finanzamt wurde ebenfalls mit Farbe beschmiert. Quelle: Julia Redepenning

Plakat vor der Pritzwalker Kirche geklaut – Graffiti entdeckt

Ebenfalls beklagte Jürgen Kuhnt aus Pritzwalk einen ähnlichen Vorfall. Vor ungefähr einer Woche wurde vor der Pritzwalker Nikolaikirche ein großes und auffälliges Transparent entwendet. Es war einfach über Nacht verschwunden, erklärte er auf MAZ-Anfrage. Das große Plakat war an einem Bauzaun in Richtung Pritzwalker Marktplatz angebracht. Das große Transparent der Diakonie gehörte zur Kampagne „Ungehört“ und sollte zum Nachdenken anregen.

„Es ist komisch“, sagte er, „denn wir haben wenig später ein Graffito und Müll hinter dem Bauzaun entdeckt.“ Scheinbar hatten sich die oder der Täter Zugang zur Baustelle verschafft, die derzeit vor der Kirche eingerichtet ist. An den Sichtschutz wurde von innen ebenfalls ein Schriftzug angebracht. Ob die Tat im Zusammenhang mit den aktuellen Ereignissen steht, bleibt jedoch vorerst offen.

Vor der Kirche wurde ein Plakat gestohlen. Die Täter hinterließen ebenfalls ein Graffiti. Quelle: Julia Redepenning

Zweites Plakat bleibt verschont

Ein identisches Plakat wurde direkt auf der gegenüberliegenden Seite der Kirche in Richtung Grünstraße angebracht. Das wiederum hängt noch heute und wurde auch nicht beschädigt. Wahrscheinlich weil es in einer anderen Höhe angebracht wurde. „Für mich ist diese Tat unverständlich“, sagte Jürgen Kuhnt, zeigte das Plakat doch ein klares Statement. Darauf abgebildet waren neben Porträts verschiedener Menschen auch Botschaften – etwa über Menschen mit Behinderungen, Obdachlosen oder Transsexuellen. „Wer gegen so etwas vorgeht“, so Kuhnt, „geht aus meiner Sicht gegen solche Menschen und gegen sich selbst vor.“

Vor der Kirche wurde ein Plakat gestohlen. Die Täter hinterließen ebenfalls ein Graffiti. Das zweite Plakat bleibt von der Tat verschont. Quelle: Julia Redepenning

Er wünscht sich, dass sowohl die Polizei als auch das Pritzwalker Ordnungsamt in Zukunft auch nach 18 Uhr präsenter in der Stadt ist. Denn auch ihm ist nicht entgangen, dass sich in letzter Zeit die Vorfälle häufen. So wurde zum Beispiel beim Prignitz Markt in der Pritzwalker Bergstraße innerhalb von nur sechs Monaten dreimal die Fensterscheiben eingeschlagen und die Eingangstür beschädigt. Zudem berichten immer wieder Pritzwalker, dass sich abends auf verschiedenen Plätzen Jugendliche treffen und vor allem an den Wochenenden randalieren, Alkohol trinken, Anwohner mit lauter Musik belästigen und auch vor Sachbeschädigungen keinen Halt machen.

