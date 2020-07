Pritzwalk

Zwei Freunde gerieten am Samstagabend vor dem Kulturhaus Pritzwalk in einen Streit. Bei der anschließenden Rangelei erhielt ein 13-Jähriger einen Schlag vom Vater seines Freundes und wurde an der Lippe verletzt. Ein Arzt wurde nicht benötigt, jedoch eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.

Von MAZ-online