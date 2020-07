Pritzwalk

Seit Beginn der Woche befindet sich unübersehbar eine neue Baustelle in der Pritzwalker Innenstadt. Die Havelberger Straße ist auf Höhe der Parkstraße und der Ausfahrt Burgwall durch einen Baustellenzaun eingeengt. Grund dafür sind Arbeiten an der Trinkwasserleitung in diesem Bereich.

Schaden an Pritzwalker Trinkwasserleitung muss behoben werden

Zuständig für die Reparatur ist der Wasser- und Abwasserverband Pritzwalk, kurz WAZ. Auf Nachfrage erklärt Geschäftsführer Michael Puls, was dort gerade gemacht wird. „Es gab einen Schaden an der öffentlichen Trinkwasserleitung“, sagt er. Nun muss der Fehler schnell behoben werden. Es soll sich dabei um Nacharbeiten handeln.

Dafür wurde der Gehweg und der Fahrbahn an der Havelberger Straße geöffnet. Mit schwerem Gerät sind die Handwerker des Wasser- und Abwasserverbands Pritzwalk nun bemüht, die Bauarbeiten zeitnah durchzuführen. Dennoch müssen sich alle Verkehrsteilnehmer noch etwas gedulden.

Bauarbeiten in Pritzwalk noch bis Ende der Woche

„Die Reparatur ist eine größere Angelegenheit“, erklärt Michael Puls. Daher rechnet der Geschäftsführer Wasser- und Abwasserverband Pritzwalk damit, dass die Arbeiten noch bis Ende der Woche andauern werden.

Was bedeutet das für den Straßenverkehr? Ein Teilstück der Havelberger Straße ist derzeit nur einspurig befahrbar. Eine Entsprechende Beschilderung ist aufgestellt. Wer aus Richtung Kyritzer Straße in die Innenstadt möchte, muss besonders achtsam sein, denn die Baustelle befindet sich für sie auf der rechten Seite.

Vorfahrt muss beachtet werden

Die Betreffenden müssen dem entgegen kommenden Verkehr Vorfahrt gewähren. Verkehrsteilnehmer aus Richtung Meyenburg kommend haben demnach Vorrang. Die Parkstraße kann ohne Probleme genutzt werden. Nur beim Verlassen der Straße in Richtung Havelberger Straße muss aufgrund des Bauzauns der Verkehr genauer beachtet werden. Die Sicht nach rechts ist durch das Hindernis erschwert.

Rad- und Fußweg auch betroffen

Auch Fußgänger und Radfahrer sind von der Baustelle betroffen. Der Gehweg Parkstraße Ecke Havelberger Straße kann aktuell nicht benutzt werden. Entweder meiden Passanten diesen Weg oder wechseln frühzeitig die Straßenseite. Die der Parkstraße gegenüberliegende Ausfahrt Burgwall, ist von den Bauarbeiten nicht betroffen.

Ob der Schaden an der öffentlichen Trinkwasserversorgung wirklich schnell behoben werden kann, mag Geschäftsführer Michael Puls nicht versprechen. Bei eventuellen Problemen könnte es zu Verzögerungen kommen. Jedoch ist er zuversichtlich, dass die Bauarbeiten bis zum Wochenende beendet sind.

Von Julia Redepenning