Pritzwalk

Ab und an kräht ein Hahn, mal gurrt eine Taube, ein Kaninchen schabt mit seinen Zähnchen eine Apfelhälfte klein, die Besucher wandeln mit interessierten oder neugierigen Blicken von Käfig zu Käfig: Der Pritzwalker Kleintierzuchtverein zeigte am vergangenen Wochenende auf dem Gelände der Gärtnerei Lüders über 400 Kaninchen, Tauben und Geflügel - und stieß auf große Besucherresonanz.

35 Aussteller auf der Pritzwalker Kleintierschau

Die Anzahl der erhofften 300 bis 350 Besucher „werden wir übertreffen“, freute sich der Vorsitzende Heiko Sperlich am Sonntagvormittag. Neben der Ausstellung und Prämierung der am besten gelungenen Tiere der gut 35 ausstellenden Züchter ist der Verkauf ein wichtiger Teil der Schau, auch der sei „gut verlaufen.“

Die Besucherschar setzt sich zusammen aus Familien mit Kindern und Züchtern. Die Experten schauen mit kritischen Blicken auf die Zuchttiere und lassen sich bei „vorzüglich“ (Bestbewertung) oder „hervorragend“ (zweitbeste Note) bewerteten Tieren zu einem anerkennenden Nicken bewegen.

Kinderaugen schauten staunend auf die Vielfalt der Tiere: Mal ist das Fell eines Kaninchens schneeweiß wie beim Hermelin oder pechschwarz wie bei einem aus der Alaska-Rasse, mal sind Augen mit einem Ring und der Rücken mit einem Streifen versehen wie beim Rheinischen Schecken. Faszination pur.

Ein mit „hervorragend“ bewertetes pechschwarzes Alaska-Kaninchen, von 2. Vereinsvorsitzenden Rüdiger Kurtz kurz aus dem Käfig geholt. Es gehört zu den mittelgroßen Rassen. Quelle: Stefen Niemeyer

Bei einem Gang durch die Ausstellung kann das Laienauge noch mehr Kuriositäten entdecken, Tauben mit einem Gefieder, als hätte man die Federn zu Löckchen verdreht, Hähne posieren stolz mit Federn an den Fußkrallen, Kaninchen wie der Deutsche Riese wackeln mit ihren Löffeln (Ohren), die gut dreimal so lang sind wie ihre Köpfe. Für den Laien ist es im Vereinsheim des Pritzwalker Kleintierzuchtvereins trotz der Vielzahl der Tiere unerwartet ruhig.

Bürgermeister Dr. Ronald Thiel kam gleich am Morgen des ersten Schautages zur Eröffnung. Er hatte im Vorfeld dem Verein Geld für den Ersatz von alten, instabilen Käfigen teils noch aus DDR-Zeiten für neuere, größerer und stabile Käfige beigesteuert.

Geld für neue Käfige aus Fördermitteln der Stadt Pritzwalk

Für die Investition hatte der Kleintierzuchtverein Pritzwalk und Umgebung demnach einen extra Antrag gestellt. Er erhielt daraufhin insgesamt 1812 Euro als Zuwendung gemäß der Sportfördergrundsätze der Stadt Pritzwalk. Darin enthalten sind neben dem Zuschuss für die Investition auch der Sockelbetrag von 300 Euro für die Mitglieder sowie ein Zuschuss für die Bewirtschaftungskosten in Höhe von 250 Euro.

Der Förderbescheid wurde im Zuge der Veranstaltung am 30. September in der Bibliothek übergeben, als die Stadt Pritzwalk Förderbescheide an insgesamt 27 Vereine übergeben hatte.

Deutscher Riese: Im Ohr ist die Markierung „D192“ zu erkennen. Das Kürzel zeigt an, dass der Züchter des Kaninchens zum Pritzwalker Kleintierzuchtverein gehört. Quelle: Stefen Niemeyer

Der Vereinsvorsitzende Heiko Sperlich zeigte sie ihm und verwies stolz auf den Eigenanteil der Vereinsmitglieder: „Für das Geld konnten wir Draht kaufen, die Käfigböden haben wir selbst zusammengezimmert.“ Anschließend schwelgte Bürgermeister Thiel in Kindheits-Erinnerungen, er erzählt, dass er als Kind ebenfalls Kaninchen besaß, „als noch fast jeder auf dem Dorf Tiere hielt“.

Thiel appellierte bei der Eröffnung der Schau am Sonnabendmorgen an die Vereinsmitglieder, dass sie ihre Aktivitäten fortführen, das sei gerade nach der Pandemie wichtig. Tatsächlich bestätigte der Vorsitzende Heiko Sperlich der MAZ, dass mehrere andere Vereine in der Prignitz ihre Arbeit eingestellt hätten, auch der ehemalige Winsener Partnerverein habe sich aufgelöst – eine allgemeine Tendenz in Deutschland, wie der Redakteur der Geflügelzeitung André Mißbach der MAZ erzählte.

Zuchtvereine haben unter Mitgliederschwund zu leiden – Corona verschärft Situation

Die Vereine verlören deutschlandweit jährlich zwischen drei und fünf Prozent der Mitglieder, zumeist aufgrund von Nachwuchsproblemen. Die Nachwuchsarbeit ist auch für die Pritzwalker eine Herausforderung, aber die Hälfte der Mitglieder sei unter 60 Jahre alt, darunter zwei Jugendliche.

Das Brahma-Huhn, rebhuhnfarbig gebändert: Perfekt für den Laien, doch der kritische Jury-Richter hat noch einen Vorschlag: „Klein wenig mehr Brustfülle wäre von Vorteil“, empfiehlt er auf dem Bewertungskärtchen für die nächste Generation. Quelle: Stefen Niemeyer

Für die Finanzierung weiterer Käfige empfiehlt Thiel, dass der Verein sich für den nächsten Bürgerhaushalt bewirbt. Dort kann jedes Projekt bis zu 5000 Euro zuschussfrei erhalten, wenn es genügend Stimmen von der Bevölkerung erhält.

Von Stefen Niemeyer