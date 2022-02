Pritzwalk

Die ersten zwei Vorschläge für den anstehenden Bürgerhaushalt 2023 in Pritzwalk sind im Amt für Finanzen eingegangen. Darunter sind „Tischtennisplatten aus Polymerbeton an der Skaterbahn und an einer Turnhalle“ sowie die „Gestaltung der Giebelwand des Feuerwehrgerätehauses in Sadenbeck mit dem Motiv eines Feuerwehrfahrzeuges“, teilte die Stadtverwaltung mit.

Abgestimmt wird bekanntlich im September: Zum ersten Mal kommen dann anstelle der Stimmkärtchen die neuen Pritz­walker Stimmtaler zum Einsatz.

Projekte für bis zu 5000 Euro gesucht

Noch bis zum 30. Juni 2022 können alle Einwohner Pritzwalks und der dazugehörigen Ortsteile, die mindestens 14 Jahre alt sind, Ideen einreichen. Der Vorschlag muss eine abgeschlossene Maßnahme sein und darf die Gesamtkosten von 5000 Euro nicht übersteigen. Zudem muss die Stadt Pritzwalk für das vorgeschlagene Projekt konkret zuständig sein.

Lesen Sie auch:

Abgegeben werden können die Ideen für den Bürgerhaushalt per Post an die Stadtverwaltung Pritz­walk zu Händen der Kämmerei (Amt für Finanzen) in der Marktstraße 39 in 16928 Pritzwalk, per E-Mail an buergerhaushalt@pritzwalk.de sowie mündlich im Rathaus in der Kasse – dafür sollte jedoch ein Termin vereinbart werden. „Oder Sie nutzen den Flyer, der in den Einrichtungen der Stadtverwaltung ausliegt“, heißt es im Aufruf.

Pritzwalker Bürgerhaushalt seit drei Jahren

Alle Ideen werden daraufhin auf ihre Zulässigkeit geprüft. Nur gültige Vorschläge gehen dann in die Abstimmung. Der „Tag der Abstimmung“ findet in diesem Jahr am Samstag, 24. September, im Pritz­walker Kulturhaus statt. Nach der Abstimmung erfolgt eine öffentliche Auszählung. Die Vorschläge mit den meisten Stimmen werden schließlich umgesetzt.

Mit den neuen Pritzwalker Stimmtalern können die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Ortsteile am 24. September über die zugelassenen Vorschläge abstimmen. Quelle: Beate Vogel

Den Bürgerhaushalt der Stadt Pritzwalk gibt es seit drei Jahren. Zuletzt haben 796 Personen für den Bürgerhaushalt 2022 abgestimmt. 34 Vorschläge standen zur Wahl. Die meisten Stimmen erhielt ein „Katzenhaus/Gehege für die Prignitzer Katzenhilfe in Giesensdorf“ (63 Stimmen), gefolgt von der „Errichtung eines Ballfangzaunes zwischen den Kleinfeldern“ (52 Stimmen) sowie der „Reparatur des Grillplatzes und den Sitzmöglichkeiten im Park am Gutshaus Streckenthin“ (49 Stimmen).

Kinderfamilienfest am Tag der Abstimmung

Zum ersten Mal wird zeitgleich mit der Abstimmung für den Bürgerhaushalt am 24. September von 10 bis 16 Uhr ein Kinderfamilientag in Anlehnung an den Weltkindertag rund um das Kulturhaus veranstaltet. Geplant sind für den Samstag – nach jetzigem Stand – Clownerie, Basteln, Abenteuer mit der Feuerwehr und viele Stationen für Kinder, kündigt die Stadtverwaltung an. Für Snacks gegen den kleinen Hunger wird auch gesorgt.

Die ausführlichen Modalitäten rund um den Pritzwalker Bürgerhaushalt können auf der Internetseite der Stadt unter www.pritz­walk.de/Bürgerhaushalt eingesehen werden. Dort findet sich auch eine Liste mit bereits eingereichten Vorschlägen sowie der jeweilige Stand ihrer Bearbeitung.

Von MAZonline