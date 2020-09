Pritzwalk

Wer in Pritzwalk oder zum Beispiel in den Ortsteilen Buchholz oder Schönhagen um 11 Uhr das Fenster öffnete oder sich vor die Tür auf die Straße stellte, hörte vieles – aber keine Sirenen. Leise konnte zumindest die Warnung im Nachbarort wahrgenommen werden, sofern der Ort eine Sirene besitzt.

Warntag war gleichzeitig ein Testlauf

Komisch, sollten doch am 10. September, am ersten bundesweiten Warntag, alle Sirenen zur selben Zeit in ganz Deutschland anlaufen. Doch nicht alle 159 Anlagen in der Prignitz waren hörbar, sowohl um 11 Uhr, als auch um 11.20 Uhr.

Des Rätsels Lösung ist nicht etwas ein Fehler oder dass jene Sirenen eventuell vergessen wurden, sondern es war gewollt. „Dieser Tag ist auch gleichzeitig ein Test“, sagt Frank Stubenrauch, Pressesprecher des Landkreises, „und genau das wollten wir herausfinden.“

Leitstelle in Potsdam steuert die Alarmierung

Die Regionalleitstelle Nordwest bei der Berufsfeuerwehr in Potsdam steuerte das Auslösen der Anlagen . „Wir hier in der Leitstelle alarmieren den zuständigen Ort von Potsdam aus“, erklärt ein Mitarbeiter, „für die technische Umsetzung sind wird jedoch nicht verantwortlich.“ Er verweist an den zuständigen Kreis.

Und in der Tat scheinen einige Sirenen im Landkreis das Signal nicht erhalten zu haben. „Nicht jede Sirene ist so programmiert, dass sie an einem Tag wie heute anspringt“, erklärt Frank Stubenrauch. Aus diesem Grund bliebt es in einigen Orten auch still.

Doch genau solche Szenarien seinen beabsichtigt: „Viele wussten, heute passiert etwas und fragen sich natürlich, warum die Sirene denn nun doch nicht angesprungen ist“, erklärt Frank Stubenrauch, „und das ist auch eine Form die Bevölkerung zu sensibilisieren.“

Pritzwalk und Perleberg haben keine Sirenen mehr

In den Städten Pritzwalk und auch in Perleberg existieren überhaupt keine Sirenen. Man habe sich vor vielen Jahren dazu entschieden, sie abzubauen. Folglich blieb es dort ruhig. Zuständig dafür seinen die Städte, Ämter und Gemeinden. „Wenn Bürger eine Änderung möchten, müssen sie an ihren Verwaltung oder Bürgermeister herantreten und es zum Thema machen“, erklärt Frank Stubenrauch.

Denn in echten Katastrophenfällen ist eine Warnung ohne eigene Sirene doch eher schwierig. Jetzt wird der erste bundesweite Warntag ausgewertet. Der zuständige Sachbereichsleiter für Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises Prignitz, Marcus Bethmann, ist angehalten sich der Sache anzunehmen.

So wird er zum Beispiel herausfiltern, in welchen Orten ebenfalls keine laute Sirene ertönte. Eine Zusammenfassung wird er danach dem Kreistag vorstellen. Dort soll dann über weitere Schritte beraten werden.

Von Julia Redepenning