Pritzwalk: Warum der Wochenmarkt Fahrt aufnimmt

Pritzwalk

Seit knapp einem Jahr ist die Stadt Pritzwalk Betreiber des Wochenmarktes. Seitdem hat sich allerhand getan: Wer an den Markttagen über den Markt bummelt, wird nicht nur mehr Besucherinnen und Besucher, sondern auch mehr Händler mit neuen Angeboten bemerken.

Zwei Mal wöchentlich regionale und überregionale Händler

Zweimal wöchentlich – konkret mittwochs und freitags – erwarten regionale und überregionale Händler in der Zeit zwischen 8 bis 13 Uhr ihre Kunden mit einer bunten Angebotspalette: angefangen bei Fleisch, Wurst und Fisch über Eier, Käse, Honig, Obst, Gemüse, Backwaren, Keramik, Gewürze, Textilien, Haushaltswaren bis hin zu kleineren Dienstleistungen – zum Beispiel das Schleifen von Messern.

Neuer Obst- und Gemüsehändler ab 4. März

Neu sind Woja‘s Räucherfisch mit Imbissangebot aus Wittstock, das Kunsthandwerk von Liane Lemke sowie die Metzgerei Maba mit Fleisch, Wurst und Feinkostspezialitäten. Sie stehen in unterschiedlichen Intervallen auf dem Marktplatz. Am Freitag kommender Woche, 4. März, wird sich auch ein neuer Obst- und Gemüsehändler unter die Mitstreiter in Pritzwalk mischen.

Tatsächlich hat sich die Auslastung des Marktes nach der Übernahme durch die Stadt Pritzwalk wesentlich verbessert. Dies ist wohl auch auf die vergleichsweise günstigen Marktgebühren zurückzuführen, die die Stadtverordneten mit der Wochenmarktsatzung beschlossen haben. Ziel ist es, die Innenstadt zu beleben. Die Erfahrungen des vergangenen Jahres zeigen, dass sich das Konzept bewährt hat.

Neues Konzept trägt Früchte

Auch das neue Konzept unter der Marke PriMa-Treff – Pritzwalker Markt-Treff – trägt seinen Teil zur positiven Entwicklung bei. Bekanntlich wird immer am zweiten Mittwoch im Monat ein Themenmarkt mit besonderen Angeboten und kultureller Umrahmung veranstaltet. Start der Saison 2022 ist am 13. April mit dem Frühlingsmarkt.

Von MAZonline