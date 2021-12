Pritzwalk

Das Team vom Pritz­walker Herrenladen Stil Männermode und der Inhaber der Fahrschule „Fahr Team“ haben vor einigen Tagen eine Wette ins Leben gerufen – eine Weihnachtswette. Beide haben sowohl ihre Kunden als auch ihre Abonnenten bei Facebook, Instagram und Co. dazu aufgerufen, besondere Weihnachtsbriefe zu schreiben. Diese lesen am Ende nicht etwa die Angestellten, sondern alle Zuschriften werden an Alten- und Pflegeheimen in der Region verteilt. Bis zum 12. Dezember läuft die Aktion noch.

Pritzwalker sammeln Briefe für Pflegeeinrichtungen in der Region

Am Ende gewinnt das Unternehmen, das am meisten Weihnachtspost für den guten Zweck eingesammelt hat. Mit dieser Aktion möchten alle Beteiligten den Seniorinnen und Senioren die Weihnachtszeit ein Stück weit schöner gestalten. „Gerade in diesen Zeiten dachten wir, es sei eine schöne Idee“, sagt Lukas Anskat von Stil Männermode. Beide, sowohl das Team des Herrenladens als auch das Fahrschulunternehmen, haben bereits große Resonanz erfahren.

Wer einen Brief einreichen möchte, muss nur wenige einfache Regeln befolgen: Der Brief muss mit „Liebe Bewohnerinnen und liebe Bewohner“ beginnen. Es soll kein Bewohner persönlich angesprochen werden. Ganz wichtig ist den Initiatoren der Wette, dass jeder Brief, jede Karte oder jeder eingereichte Text handschriftlich verfasst ist. Dazu sollte der Name des Verfassers im Brief stehen.

Briefe können in Pritzwalk abgegeben werden

Ansonsten seien der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Egal ob eine Weihnachtsgeschichte, persönliche Grüße, ein Weihnachtsgedicht oder ein gemaltes Bild – am Ende solle allein die Geste zählen. „Wir denken, wir können mit unserer Idee den Bewohnern in unseren Alten- und Pflegeheimen eine kleine Freude bereiten“, sagt Jan Scholz, Inhaber der Fahrschule. Nach der Aktion werden die Zuschriften an die entsprechenden Einrichtungen verteilt.

Pritzwalker Unternehmer verteilen die Post an die Einrichtungen

Die Briefe können zu den Öffnungszeiten im Laden von Stil Männermode, Markplatz 4-5 in Pritzwalk, oder in der Fahrschule „Fahr Team“ in der Mittelstraße in Pritzwalk abgegeben werden. Dem Verlierer der Wette droht im Anschluss eine Strafe. Schließlich sind Wettschulden Ehrenschulden. Wie genau diese aussieht, steht noch nicht fest.

Vorschläge werden bereits gesammelt – etwa ein Weihnachtslied vor dem großen Weihnachtsbaum auf dem Pritzwalker Marktplatz singen oder für einen Tag die Aufgaben des jeweils anderen übernehmen. Entstanden ist die Weihnachtsaktion wie folgt: Es gab Streit um die Parkplätze vor der Fahrschule und dem Herrenladen – natürlich in einer witzigen Art und Weise. Um endlich den Streit beilegen zu können, entstand die Weihnachtswette.

Von Julia Redepenning