Pritzwalk

Wo ist Laura Fried? Die 15-Jährige Pritzwalkerin wird seit dem 17. März vermisst, ihre Eltern machen sich große Sorgen. „Wir wissen einfach nicht, wo unsere Tochter ist“, sagt Kathrin Böttcher-Fried, „bitte helfen Sie uns, die Lage ist sehr ernst.“ Denn Laura hat psychische Probleme und ist laut ihrer Mutter sogar suizidgefährdet. Eine Vermisstenanzeige liegt den zuständigen Polizeibehörden bereits vor.

Laura Fried braucht dringend ärztliche Hilfe

Zuletzt habe Laura eine pinke Jacke und eine schwarze Jeans getragen. Das Mädchen ist 1,79 Meter groß und schlank. Ihre Haare sind kurz und dunkel gefärbt, dazu trägt sie auffällige rote Strähnen. „Laura ist krank und braucht dringend ärztliche Hilfe“, sagt Kathrin Böttcher-Fried. Ihre Tochter leidet an starken Depressionen und hat zudem eine Borderline-Störung. Zuletzt hat sich die 15-Jährige in ärztlicher Behandlung befunden und eine Tagesklinik besucht. „Es ist nicht auszuschließen, dass sich meine Tochter etwas antut“, sagt Kathrin Böttcher-Fried. Einen Suizidversuch habe die Jugendliche bereits hinter sich.

Laura Fried wurde zuletzt in Berlin gesehen

Zum bisher letzten Mal wurde Laura in Berlin-Spandau gesehen. Dorthin sei sie zusammen mit einer Freundin „abgehauen“. Beide Mädchen konsumierten Drogen und Alkohol und schliefen unter einer Brücke. Als die Freundin am nächsten Morgen aufwachte, war Laura spurlos verschwunden. „Wir sind dann sofort nach Berlin gefahren“, sagt Kathrin Böttcher-Fried. Ihre Freundin zeigte Einsicht und ist mittlerweile wieder zuhause. In Berlin ist Laura aktuell zur Fahndung ausgeschrieben.

„Aber nicht nur dort, sondern in ganz Deutschland und sogar im Ausland“, sagt eine Sprecherin der Polizei Berlin auf MAZ-Nachfrage. Werden ihre Daten erfasst, wird der Kontrolleur über ein entsprechendes Programm darauf hingewiesen, dass die Person als vermisst gilt. Diese Vorgehensweise ist im „Schengener Abkommen“ geregelt.

Der Fall von Laura Fried wird jetzt geprüft

Jedoch sei für die Herausgabe einer öffentlichen Fahndung immer die jeweilige Dienststelle zuständig, in der die vermisste Person amtlich gemeldet ist. Am Montag ist auch die zuständige Polizeidirektion Nord in Kenntnis gesetzt worden. „Der Fall wird jetzt von uns geprüft“, sagt Arianne Feierbach, Sprecherin der Polizeidirektion Nord, auf MAZ-Anfrage. „Vielleicht können wir noch heute eine öffentliche Fahndung herausgeben“, ergänzt sie.

Allerdings sei ein solcher Schritt an Bedingungen gebunden. „Die Identität einer Person ist in Deutschland ein großes Gut“, sagt Feierbach. Daher müssen alle Rechtsmittel geprüft werden, bevor eine Vermisstenmeldung herausgegeben wird.

In Lauras Fall könnte schnell eine Entscheidung getroffen werden. Ein zusätzliches Schreiben ihres Arztes bestätigt, dass eine Gefahr für Leib und Leben besteht. Am Ende sei es jedoch immer eine Einzelfallentscheidung, sagt Arianne Feierbach.

Wer Laura sieht oder Informationen zu ihrem aktuellen Aufenthalt besitzt, sollte sich bitte umgehend an die Eltern der 15-Jährigen wenden. Sie sind unter den Telefonnummern 0152/56 10 12 56 oder unter 0151/11 21 02 66 erreichbar. Ebenfalls kann Kathrin Böttcher-Fried auf Facebook kontaktiert werden.

Von Julia Redepenning