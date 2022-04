Pritzwalk: Wie die Feuerwehr ihren 150. Geburtstag feiert

Pritzwalk

1872 bis 2022 – die Freiwillige Feuerwehr Pritzwalk begeht in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Das Jahr 2022 wird deshalb ganz im Zeichen des Jubiläums stehen. Die Einzelheiten stellten küprzlich die Stadt Pritzwalk als Träger des Brandschutzes, die Ortswehrführung und der Vorstand des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr in einem gemeinsamen Termin vor.

Geburtstagsgeschenk von der Stadt

Gemeinsam – das ist Bürgermeister Ronald Thiel besonders wichtig: „Viele Akteure haben in den vergangenen Monaten schon an den Vorbereitungen des Jubiläumsjahres gearbeitet. Wir wollen es alle zusammen begehen“, sagt Thiel. Von der Stadt gab es bereits ein Geburtstagsgeschenk: das Wandbild an der ehemaligen Salzhalle neben dem Feuerwehrgerätehaus. Es zeigt historische und heutige Feuerwehrfahrzeuge.

Ausstellung zur Feuerwehr-Geschichte

Ortswehrführer Adrian Zechser verwies auf die Ausstellung zur Geschichte der Pritzwalker Feuerwehr, die in der Museumsfabrik geplant ist. Die Feuerwehr wird bei vielen Gelegenheiten mit Aktionen vertreten sein, sagte er. „Im Juli haben wir zum Beispiel zwei Projekttage mit den Schulen geplant, bei denen wir rund 160 Schülerinnen und Schüler am Gerätehaus erwarten.“ Dabei werde die Feuerwehr von der Schnell-Einsatz-Einheit (SEE) und der Polizei unterstützt.

Förderverein bringt sich aktiv ein

Der Förderverein wird sich bei verschiedenen Veranstaltungen aktiv einbringen, kündigte der Vereinsvorsitzende Carlo Conrath an. Zur finanziellen Unterstützung ist eine Tombola geplant. Wer eine Sachspende hat, kann diese im Ordnungsamt der Stadt Pritzwalk im Bahnhof abgeben. Wer Geld spenden möchte, kann einen Betrag auf das Konto des Fördervereins Freiwillige Feuerwehr Pritzwalk e.V. bei der Volks- und Raiffeisenbank Prignitz, IBAN DE35 1606 0122 0003 5024 81, überweisen.

Feier am 13. Mai in der Museumsfabrik

Historische Fahrzeuge, Fotos und Ausrüstungsgegenstände erlauben in der Ausstellung „150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Pritzwalk“ in der Museumsfabrik Pritzwalk den Blick in die Geschichte der Ortsfeuerwehr, informierte Museumsleiter Lars Schladitz. Im Museum wird am 13. Mai der Auftakt für das Jubiläumsjahr gefeiert: mit einer Festveranstaltung mit geladenen Gästen, zu denen auch der Innenminister und stellvertretende Ministerpräsident des Landes Brandenburg, Michael Stübgen, gehört. Zwei Tage später, am 15. Mai, der auch der Internationale Museumstag ist, öffnet die Ausstellung für alle Besucher.

Präsent ist die Freiwillige Feuerwehr Pritzwalk darüber hinaus unter anderem bei den Pritzwalker Festtagen im Juni, beim Herbstleuchten, bei der Abstimmung zum Bürgerhaushalt mit Kinder- und Familientag und bei der Museumsnacht im September. Zudem stehen eine eigene Geburtstagsparty für die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr und ihre Familien im August, die traditionellen Ehrungen für Treue Dienste und die Nikolausrettung im Jubiläumsjahr an.

Von MAZonline