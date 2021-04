Pritzwalk: Wohnblock am Meyenburger Tor wird abgerissen

Pritzwalk

Stück für Stück tragen die Bagger ein kleines Stück Pritz­walker Geschichte ab. Im Stadtteil Nord, am Meyenburger Tor 94 bis 104, lässt die Wohnungsbaugenossenschaft „Vereinte Kraft“ einen in die Jahre gekommenen Wohnblock aus der Wendezeit abreißen. Es ist ein Ereignis, das die Vorstandsvorsitzende der Wohnungsbaugenossenschaft, Heike Michel, mit gemischten Gefühlen erlebt: „Es ist nie einfach für uns, einen Wohnblock abreißen zu lassen“, sagt sie, „aber manchmal muss es sein.“

Überlegungen für die freie Fläche gibt es bereits

Aktuell laufen die Abrissarbeiten auf Hochtouren. Wird der festgelegte Zeitplan eingehalten, könnte in drei Wochen nichts mehr vom Plattenbau sichtbar sein. Im Anschluss wird der Keller entfernt und eine Rasenfläche angelegt. Doch bis dahin gibt es noch viel zu tun. Schon einige Monate vorher musste der Block entkernt werden. Zu guter Letzt wurden alle Fenster entfernt.

Überlegungen, was anstelle des Blocks künftig auf die Rasenfläche kommt, gibt es bereits, wie Heike Michael verrät. „Noch ist es nicht spruchreif“, sagt sie, „aber wir denken darüber nach, dort Garagen zu bauen.“ Eine Umfrage unter den Mietern gab es bereits und ein großer Teil hat Interesse bekundet. Doch man möchte erst schauen, wie sich die Idee weiter entwickelt, bevor man Nägel mit Köpfen macht, betont Heike Michael.

Abriss wird mit Fördermitteln finanziert

Insgesamt 60 Wohnungen verteilt auf 3300 Quadratmetern Wohnfläche lässt die Pritzwalker Wohnungsbaugenossenschaft zurückbauen. Das Projekt wird mithilfe von Fördermitteln des Bund-Länder-Programms, des Stadtumbauprogramm und des Teilprogramms Rückbau umgesetzt. 70 Euro pro Quadratmeter beträgt die Fördersumme. „Natürlich schmerzt es sehr, wenn wir als Wohnungsbaugenossenschaft ein Gebäude abreizen müssen“, erklärt Heike Michael, „denn es ist für uns ein wirtschaftlicher Verlust.“ Jedoch sei es der Leerstand auch. „Das ist ein viel höherer Verlust und für uns einfach nicht mehr tragbar“, fügt sie hinzu.

Eine Sanierung des Blockes sei ebenfalls nicht finanzierbar gewesen. 1990 war er einzugsbereit und die letzten 30 Jahre haben deutliche Spuren hinterlassen. „Außerdem besteht kaum Nachfrage nach derartigem Wohnraum“, sagt Heike Michael. Daher fiel die Entscheidung: Der Block wird abgerissen.

Wenig später suchten die Verantwortlichen das Gespräch mit den Mietern. Ihnen wurde eine Alternative angeboten, die ein großer Teil dankend annahm. „Viele unserer Mieter haben sich maßgeblich verbessern können“, betont Heike Michael. Nur ein geringer Teil habe die Wohnungsbaugenossenschaft verlassen. Knapp eineinhalb Jahre hatte es gedauert, bis auch die letzte Mietpartei ihr neues Zuhause beziehen konnte.

Brutplatzverluste für Vögel wurden im Vorfeld ausgeglichen

Noch bevor der erste Bagger mit dem Abriss begonnen hatte, wurden im März als Kompensation für Brutplatzverluste mehre Nistkästen für Vögel in direkter Nähe an Bäumen angebracht sowie mehrere Fledermauskästen am Gebäude gegenüber. Natürlich bleiben die Arbeiten nicht unbeobachtet. Regelmäßig schauen Personen aus den angrenzenden Neubauten aus dem Fenster oder Spaziergänger bleiben neugierig stehen. „Wenn wir hier fertig sind, ist es allein optisch für unsere Mieter eine Aufwertung“, sagt Heike Michael. Zumindest könnte die Aussicht für die Bewohner des Blocks nebenan in absehbarer Zeit deutlich besser sein.

Nach Abriss gehören zur Wohnungsbaugenossenschaft „Vereinte Kraft“ noch 566 Wohnungen. Zwölf davon befinden sich in Putlitz, zwölf in Meyenburg und der Rest in Pritzwalk. Die Genossenschaft zählt aktuell 549 Mitglieder.

Lesen Sie auch:

Von Julia Redepenning