Pritzwalk

Die Pritzwalker Ukraine-Hilfe geht weiter: Am Mittwoch startete der zweite Hilfstransport mit Verbandsmaterial, Medikamenten und anderen medizinischen Hilfsmitteln vom Pritzwalker Medizinfachhandel Retzlaff aus zunächst nach Stendal und von dort aus dann weiter an die polnisch-ukrainische Grenze. In einem Militärlager unweit von Lwiw sortieren Militärärzte die Hilfsgüter dann für die Brennpunkte vor, zu denen sie gebracht werden sollen.

Krieg gegen die Ukraine: Menschen brauchen Hilfe aus der Prignitz

Begleitet wird der Hilfstransport nach Angaben von Martina Liedtke, Vorsitzende der IG Innenstadt in Pritzwalk, von Larissa Neumann, Oberärztin in der Kinderklinik des Johanniter-Krankenhauses in Stendal, die dafür Sorge trägt, dass alles wohlbehalten in der Ukraine ankommt.

Martina Liedtke, die dazu aufgerufen hatte, Larissa Neumanns Hilfsaktion zu unterstützen, kündigt an, dass das Sammeln weitergeht. „Weil die Menschen im Krieg unsere Hilfe brauchen“, sagt sie. Das kann Heike Retzlaff vom Medizinfachhandel Retzlaff nur bestätigen. Das unsägliche Leid der Menschen und der Anblick zerstörter Krankenhäuser hatte sie zur Teilnahme Hilfsaktion motiviert. „Wir verfügen über die Waren, die dort so dringend gebraucht werden.“

In der Ukraine ist die Dankbarkeit groß

Das bestätigte Larissa Neumanns Bruder, der in einem Krankenhaus in der Ukraine arbeitet. Er hatte nach dem ersten Transport dafür gedankt, dass genau die richtigen Dinge geliefert wurden, etwa große Mengen an Desinfektionsmitteln. „Dieses Feedback motiviert mich, weiter zu machen“, sagt Heike Retzlaff, „es kam wirklich dort an, wo es gebraucht wird.“ Ihre Mitarbeiter verspüren dieselbe Motivation.

Motivierend ist auch die große Hilfsbereitschaft der Pritzwalker, ob Unternehmer, Geschäftsinhaber oder andere, die gebrauchte Sanitätskästen und anderes beigesteuert haben – all dies kann gebraucht werden, denn in der Ukraine werden sogar schon Bettlaken zerschnitten, um Wunden verbinden zu können.

Hilfe, die benötigt wird: Beim Medizinfachhandel Retzlaff in Pritzwalk wurde ein Hilfsgütertransport für die Ukraine beladen Quelle: privat

Große Spendenbereitschaft in Pritzwalk – Sammelaktion geht weiter

Andere geben Geldspenden ab, die zur Finanzierung der Fahrt benutzt werden, und wieder andere spenden die eigentlich für sie selbst zum Verbrauch bestimmten Mittel für die Ukraine. Martina Liedtke und Heike Retzlaff danken ihnen allen.

Wer die Hilfsaktion unterstützen möchte, kann Verbandsmaterial, Medikamente und Desinfektionsmittel im Medizinfachhandel Retzlaff in der Wallstraße 15, bei Schreibwaren Kinitz in der Meyenburger Straße 6 oder im Haarpflegehaus Liedtke in der Havelberger Straße 85 abgeben.

Von Bernd Atzenroth