Pritzwalk bekommt papierlosen Sitzungsdienst

Pritzwalk

In Sachen Einführung eines papierlosen digitalen Sitzungsdienstes in Pritzwalk steht auf der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch, 16. September, die Entscheidung über die Anschaffung der Software an, die dafür genutzt werden soll.

Auswahl zwischen zwei unterschiedlichen Angeboten

Die Stadtverordneten hatten der Verwaltung bereits den Auftrag gegeben, den digitalen Sitzungsdienst einzuführen. Zwei unterschiedliche Software-Angebote stehen dabei zur Auswahl.

Anzeige

Hatte sich der Pritzwalker Hauptausschuss im Juni noch mehrheitlich für die Anschaffung der Software Session ausgesprochen, so scheint das Pendel jetzt doch eher in die andere Richtung auszuschlagen.

Weitere MAZ+ Artikel

PortUNA um etwa 12 000 Euro billiger als die andere Variante

Der städtische Finanzausschuss befürwortete jedenfalls am Mittwoch mehrheitlich die Software Port-Una. Die ist bereits in die Internetseite der Stadt Pritzwalk integriert, hat aber darüber hinaus den Vorteil, dass die Nutzung dieser Variante gegenüber dem Erwerb der Software Session um etwa 12 000 Euro günstiger ist, weil die Stadt die Grundlizenz schon erworben hat und keine Installationskosten mehr anfallen.

Der Ausschussvorsitzende Siegbert Winter ( SPD) erklärte, erst einmal für Port-Una zu sein, weil die Lizenz jahresweise erneuert werde. Das heißt auch: „Wenn es nichts ist, dann kommen wir da leichter raus.“

Session ist eigentlich anspruchsvoller, aber auch viel teurer

Dabei findet er die Software Session eigentlich gut. „Ich würde das auch nehmen wollen“, sagte er auf MAZ-Nachfrage. Winter gehört zu dem Drittel der Stadtverordneten, die mit Session bereits arbeiten, weil sie auch im Kreistag sitzen. Und dort gibt es bereits den papierlosen Sitzungsdienst mit der Software Session. Das war auch der Grund dafür, warum der Hauptausschuss im Juni eigentlich Session favorisiert hatte. Er hatte aber auch die Verwaltung beauftragt, die Kosten für die beiden Programme gegenüberzustellen und dann in der laufenden Sitzungskette darüber abzustimmen.

In den bisherigen Ausschussberatungen dieser Sitzungskette, egal, ob im Ausschuss für Recht, Ordnung, Umweltsicherung und Naturschutz oder jetzt am Mittwoch im Finanzausschuss, zeichnet sich aber eine Mehrheit für Port-Una ab. Dabei steht das Kostenargument im Vordergrund. Session sei teurer, aber auch anspruchsvoller, hieß es dazu schon im Rechtsausschuss vor gut einer Woche. Christian Kloß (Feie Wähler) hielt dort aber auch schon den finanziellen Unterschied für „sehr erheblich“.

Finanzausschuss votiert für PortUNA

Ähnlich dann im Finanzausschuss. „Die einmaligen Kosten für die Einführung sprechen eindeutig für Port-Una“, sagte zum Beispiel Jörg Zeiger ( CDU). Mit Port-Una könne man erste Erfahrungen sammeln, ohne gleich Geld zu verbrennen, meinte auch Gordon Eisen (Bürgerstimme für Pritzwalk), die Einführung sei „risikoloser“.

Dementsprechend gab der Finanzausschuss den Stadtverordneten eine klare Beschlussempfehlung für Port-Una.

Von Bernd Atzenroth