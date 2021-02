Pritzwalk nimmt Schneellladesäule für E-Autos in Betrieb

Pritzwalk

Es ist ein weiterer Schritt in Richtung E-Mobilität: In Pritz­walk hat kürzlich die erste öffentliche E-Ladesäule in der Stadt ihren Betrieb aufgenommen. Bürgermeister Ronald Thiel übergab die Schnellladesäule gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Stadtwerke Pritzwalk (SWP), Mirko Seidel, der Öffentlichkeit. Sie befindet sich auf der Pritzwalker Dömnitzinsel.

Stadtwerke Pritzwalk betreiben die Säule

Bürgermeister Ronald Thiel sieht das als einen Baustein auf dem Weg zur E-Mobilität in der Dömnitzstadt. „Wir müssen auf alternative Antriebe setzen und als Stadt dafür die entsprechende Infrastruktur anbieten“, sagt er über die neue Anschaffung, die die Stadtwerke betreiben.

Bis dahin war es allerdings ein weiter Weg, berichtete Mirko Seidel. 2018 hatten demnach die SWP auf Grundlage des Koalitionsvertrages zum Ausbau der Elektromobilität ein entsprechendes Gutachten für ihr Netzgebiet erstellen lassen. Das Ergebnis seinerzeit: Es gab noch keine E-Ladesäulen.

Da Ladesäulen sehr teuer sind, weil der Netzanschluss extra installiert werden muss, nutzen die Stadtwerke für die Finanzierung das Förderprogramm RENplus 2014-2020. „Mit dem Projekt wollen wir Erfahrungen sammeln und Know-how aufbauen“, sagte Mirko Seidel. Im Oktober 2018 stellte das Unternehmen den Fördermittelantrag. Im Mai 2019 kam der Zuwendungsbescheid. Erst ein Jahr später war die so genannte Eichrechtskonformität für die Messung auf der Gleichstromseite geklärt.

Zwei Autos können gleichzeitig laden

Die Ladedaten werden nun mit einer Software direkt an den Dienstleister übertragen, wobei der Kunde selbst alles nachverfolgen kann. Die Lieferung der bestellten Ladesäule beim Hersteller Charge IT im Juni 2020 verzögerte sich dann wiederum, unter anderem wegen Corona. Im Dezember 2020 war die Säule endlich da. Die Firma Meyenburger Elektro Bau (MEB) installierte die Technik anschließend. Am 15. Februar erfolgte die technische Inbetriebnahme durch Charge IT.

Mirko Seidel von den Stadtwerken lobte die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Pritzwalk, die mit den SWP eine Nutzungsvereinbarung über zehn Jahre abgeschlossen hat. Die Schnellladesäule hat vier verschiedene Anschlüsse bis maximal 50 Kilowatt, sodass bis zu zwei E-Autos zeitgleich laden können. Dazu ist die Bezahlung für den Endverbraucher einfach, da nahezu alle Abrechnungssysteme bedient werden: unter anderem können Paypal, Kreditkarte, intercharge oder verschiedene Apps genutzt werden .

Weitere Ladesäulen sind bereits in Planung

Zu den künftigen Kunden an der Ladesäule gehört auch die Stadt Pritz­walk, die im November 2020 ihr erstes E-Auto in den Fuhrpark aufnahm. Der kleine weiße Renault Zoe löst einen 15 Jahre alten Skoda ab. Er steht den Mitarbeitern in der Gartenstraße als Dienstwagen zur Verfügung. Ebenfalls wird es bald weitere Möglichkeiten in Pritzwalk geben, ein Elektroauto zu tanken.

Im Zuge der Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes, die bereits beendet ist, wird es auch dort bald die Gelegenheit geben, ein E-Auto zu laden. Die Säulen sollen Mitte des Jahres in Betrieb genommen werden. Ebenso sollen am Postplatz künftig vier Stellplätze mit E-Ladestationen für Elektroautos entstehen. Die Bauarbeiten sind im Moment noch in vollemn Gange.

Erste Ladesäule der Prignitz steht in Wittenberge

Die erste öffentliche Ladesäule in der Prignitz wurde im August 2017 in Wittenberge installiert. Diese befindet sich der Nähe des Marktplatzes – genauer gesagt, in der Friedrich-Ebert-Straße. Betreiber sind die Stadtwerke Wittenberge. Angeboten wird das Laden von Gleichstrom mit 50 Kilowatt und von Wechselstrom mit 44 Kilowatt. Drei Anschlussmöglichkeiten stehen zur Verfügung. Gleichzeitig können zwei Fahrzeuge geladen werden.

Lesen Sie auch:

Von Julia Redepenning