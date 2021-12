Pritzwalk

Die Prignitzer DRK-Bereitschaften haben zwei neue Krankentransportwagen (KTW) erhalten. Eines der Fahrzeuge wird in Wittenberge stationiert und das zweite am Standort in Pritzwalk.

Das Hochdachmodell erlaubt den Einsatzkräften eine Stehhöhe von 1,87 Meter im Patientenraum und verbessert damit deutlich die Arbeitsplatz-Ergonomie. Aufgrund der Höhe gibt es zudem mehr ­Stauraum für Material und Ausstattung, teilte der DRK-Kreisverband mit.

DRK-Kreisverband Prignitz kaufte die Fahrzeuge

Dadurch, dass das Model unter 3,5 Tonnen wiegt, genügt darüber hinaus der B-Führerschein bei allen Kollegen. Im Wert von insgesamt 33.000 Euro, finanziert durch den DRK-Kreisverband Prignitz, sind die beiden Fahrzeuge eine Bereicherung für die Bereitschaften.

Die Übergabe war bereits am 9. Dezember erfolgt. Am Abend ­hatten sich dazu neben dem Kreisbereitschaftsleiter Marc Histermann und dem stellvertretenden Geschäftsführer Martin Krüger auch Vertreter der Bereitschaften aus Wittenberge, Perleberg und Pritz­walk getroffen.

Blick in einen der Krankenwagen. Quelle: DRK-Kreisverband

Die beiden Krankentransportwagen sind im Oktober angeschafft worden. Nachdem sie einsatzbereit gemacht und beklebt wurden, überreichte Martin Krüger nun die Fahrzeugpapiere an Kreisbereitschaftsleiter Marc Histermann. „Die neuen Fahrzeuge werden bei Sanitätsabsicherungen und Einsatzlagen wie zum Beispiel Evakuierungen zum Einsatz kommen“, so Histermann in seiner Ansprache an die ehrenamtlichen Kollegen.

Spende für die DRK-Bereitschaft in Wittenberge

Eine Finanzspritze gab es im Anschluss an die Fahrzeugübergabe durch die Wohnungsbaugenossenschaft Wittenberge, die ebenfalls durch Martin Krüger überreicht wurde. 750 Euro spendete die Genossenschaft an die Bereitschaft Wittenberge. Sie unterstützt damit die Ehrenamtsmitglieder unter Ronny Bosse bei ihren Einsätzen.

„Wir danken für die großzügige Unterstützung und wünschen unseren Bereitschaften bei künftigen Einsätzen viel Erfolg“, teilte René Brands vom DRK-Kreisverband mit.

