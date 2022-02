Pritzwalk

Die neue Förderperiode für Leadermittel, die 2023 beginnt, wirft ihre Schatten voraus, und auch in Pritzwalk möchte man wieder in den Genuss dieser doch sehr komfortablen Förderung kommen. Halldor Lugowski, Amtsleiter für Stadtentwicklung bei der Stadt Pritz­walk, kündigte im Finanzausschuss eine Bewerbung dafür an.

Förderung für Beveringen und Falkenhagen angedacht

So stellt er sich vor, über Leader-Förderung die schon lange diskutierte Sanierung des künftigen Dorfgemeinschaftshauses im Sportlerheim von Beveringen, aber auch eines Multifunktionshauses in der alten Festscheune in Falkenhagen zu finanzieren, wo sich auch schon einmal der Falkenhagener Jugendclub befand.

Der Amtsleiter betonte auch, dass es aber erstmal darum gehe, die beiden Projekte überhaupt zu setzen und ins Spiel zu bringen.

Pritzwalk: Vorbereitung für Baugenehmigung

Und: Überhaupt muss die Prignitz als Förderregion ab 2023 erst noch einmal anerkannt werden. Die Region will sich dafür mit Hilfe der Regionalen Entwicklungsstrategie für die Prignitz erneut als Leader-Region empfehlen, um für den Zeitraum 2023 bis 2027 auf die Fördermittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) zugreifen zu können.

Die jetzt im Pritzwalker Antrag in Ansatz gebrachten Summen können sich je nach konkreter Ausgestaltung auch noch ändern. Auf MAZ-Nachfrage betonte er, dass zu den Vorhaben noch Gespräche mit den jeweiligen Ortsbeiräten zu führen seien. Für beide Planungen geht es in diesem Jahr erstmal darum, die Baugenehmigung fertigzustellen. Für die dazu erforderlichen Vorbereitungen ist ein Betrag von 20.000 Euro im städtischen Haushalt für 2022 eingestellt, für das kommende Jahr sind es weitere 30.000 Euro.

Setzen sich für ein vernünftiges Dorfgemeinschaftshaus in Beveringen ein: Die Ortsbeiratsmitglieder Karsten Ferner (l.) und Markus Milord. Quelle: Bernd Atzenroth

Stadt Pritzwalk kalkuliert 300.000 Euro aus dem Leader-Topf

Eine vorliegende Baugenehmigung ist mittlerweile Grundvoraussetzung dafür, dass man einen konkreten Antrag bei der LAG Storchenland einreichen kann, die für die Prignitz den Leader-Antragsprozess organisiert. „Die Unterlagen müssen vollständig sein“, erklärt Halldor Lugowski, „und dazu gehört die Baugenehmigung.“

Richtig zur Sache gehen soll es dann im Jahr 2024, denn für jenes Jahr will die Stadt 300.000 Euro an Mitteln aus dem Leadertopf beantragen, zumindest nach dem jetzigen Planungsansatz. Da es sich um eine 75-Prozent-Förderung handelt, müsste die Stadt dann noch einmal 100.000 Euro aus eigenen Mitteln zuschießen. Damit könnten also 400.000 Euro in die Sanierung fließen. Halldor Lugowski betonte auch, dass er „durchaus Chancen für die Förderung“ sieht.

Auch in Perlebergs Ortsteil Sükow wird mit Förderung geplant

Mit so einer Einschätzung steht er nicht allein: Auch an anderen Orten wie dem Perleberger Ortsteil Sükow wünscht man sich Leaderförderung für ein Dorfgemeinschaftshaus. Dort möchte man aber noch Geld aus der alten Leader-Förderperiode beantragen. Nachdem man nun den Grundstückskauf tätigen kann und der Auftrag an das Büro Schulze-Mack vergeben ist, will man bis Ende März einen Antrag stellen – voraussichtlich am 1. April gibt es den letzten Ordnungstermin für die alten Leadermittel.

In Beveringen und Falkenhagen muss man noch etwas länger warten. Der Beveringer Ortsvorsteher Jan Milord freut sich trotzdem, dass es vorangeht. „Es gibt schon einen Plan, wie das Ganze gebaut werden soll“, sagte er zur MAZ. Im Hauptausschuss am Dienstag könnte das Thema wieder zur Sprache kommen, nicht nur, weil es dann auch wieder um den neuen Haushalt gehen wird, sondern auch, weil die Beveringer eventuell die Chance zu Nachfragen nutzen werden.

Von Bernd Atzenroth