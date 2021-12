Pritzwalk

Wettschulden sind Ehrenschulden. Nachdem das Team von Stil Männermode gegen die Pritzwalker Fahrschule Fahr-Team eine Weihnachwette verloren hatte, mussten zwei Mitarbeiter jetzt eine ganz besondere Aufgabe erfüllen.

Der Wetteinsatz: Mitarbeiter des Herrenmodegeschäfts mussten mit Fahrlehrer und Inhaber der Fahrschule Jan Scholz für einen Abend den Platz tauschen und eine Lehrveranstaltung in der Fahrschule geben. Gesagt, getan. für 15 Minuten schlüpften zwei Modeexperten in die Rolle des Fahrschullehrers.

Mitarbeiter von Stil Männermode halten einen Vortrag in einer Pritzwalker Fahrschule

Wolf Grütte und Lucas Anskat hatten sich der Aufgabe angenommen und hielten einen Vortrag zum Thema Geschwindigkeit vor einem ausgewähltem Publikum. Sichtlich angespannt traten Wolf Grütte und Lucas Anskat vor ihre „Fahrschüler“. „Ich bin schon ziemlich aufgeregt“, sagte Lucas Anskat. Sein Kollege Wolf Grütte blieb da entspannter.

Jedoch hoffte er, dass die Experten, sprich Jan Scholz und sein Fahrschul-Team, keine fachspezifischen Fragen am Ende des Vortages stellen. Bereits Tage im voraus hatten beide Mitarbeiter von Stil Männermode sich auf ihren Auftritt vorbereitet und sogar eine Präsentation erstellt – eine ganz spezielle.

Pritzwalker Unternehmer hatten zuvor eine Weihnachtswette veranstaltet

Denn neben wichtigen Definitionen und Erklärungen war gab es noch ein interessantes Lehrvideo und zahlreiche Spezialeffekte. Diese sorgten genau wie die kleinen Wortwitze der beiden Hauptdarsteller für den einen oder anderen herzhaften Lacher.

Am Ende zog sogar Fahrlehrer Jan Scholz seinen Hut vor den beiden Verkäufern : „Das habt ihr richtig gut gemacht“, sagte er, „mir hat es sogar so gut gefallen, dass ich einige Elemente eurer Präsentation gerne für meinen Unterricht verwenden würde.“ Vom restlichen Publikum gab es viel Applaus.

Im Anschluss ließen alle die letzten Wochen noch einmal Revue passieren. Schließlich war dem Rollentausch der witzigen Art eine ganz besondere Weihnachtsaktion voraus gegangen. Bei der Weihnachtswette, die eine ganz besondere Weihnachtsaktion beider Unternehmen war, sammelten sowohl die Mitarbeiter von Stil Männermode als auch die der Fahrschule handgeschriebene Briefe, die sie im Anschluss als Überraschung an zwei Altenheime in Pritzwalk und Kyritz verteilten.

Weihnachtspost aus Pritzwalk für das Azurit Seniorenzentrums in Kyritz

Am Ende kamen über 100 Einsendungen, bestehend aus Briefen, Postkarten, selbst gemalten Bildern und anderen liebevoll gestalteten Schreiben zusammen. „Wir freuen uns, dass wir einen Weg gefunden haben, die Briefe trotz der etwas strengeren Besuchsregeln persönlich zu übergeben“, sagte Lucas Anskat von Stil Männermode und übergab die Briefe an Mario Bohnsack, den Einrichtungsleiter des Azurit Seniorenzentrums in Kyritz.

Lucas Anskat von Stil Männermode und übergibt die Briefe an Mario Bohnsack, den Einrichtungsleiter des AZURIT Seniorenzentrums in Kyritz. Quelle: privat

KMG Seniorenheims Pritzwalk erhielt ebenfalls einen Teil der Briefe

Jan Scholz übergab die Briefe an Anika Merten, die Einrichtungsleiterin des KMG Seniorenheims Pritzwalk, die stellvertretend für die Bewohner die Briefe entgegennahm. „Es war ein sehr schöner und auch emotionaler Moment“, sagte der Fahrschulinhaber.

Beide Einrichtungen haben aktuell um die 80 Bewohner und sind seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Pflegelandschaft in der Region. In den kommenden Tagen werden die Briefe vor Ort in kleineren Gruppen gemeinschaftlich geöffnet und vorgelesen.

„Vor allem für die Bewohner, die leider keine Angehörigen mehr haben, ist das eine tolle weihnachtliche Geste“, fanden sowohl Bohnsack als auch Merten. Doch nicht nur die Bewohner, sondern auch die jeweiligen Pflegeteams wurden mit einem weihnachtlichen Gruß bedacht.

Lukas Anskat (l.) und Wolf Grütte hielten in der Fahrschule von Jan Scholz einen Vortrag zum Thema Geschwindigkeit. Quelle: Julia Redepenning

“Wir konnten es uns nicht nehmen lassen, den Pflegerinnen und Pflegern für ihren andauernden Einsatz zu danken“, sagte Jan Scholz, „daher haben das Fahr-Team und Stil Männermode gemeinsam einen Brief verfasst, der das auch ausdrückt.“ Auch im kommenden Jahr soll es zur Weihnachtszeit eine ähnliche Aktion von den Pritzwalker Unternehmer geben.

Von Julia Redepenning