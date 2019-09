Pritzwalk

„Museum unterwegs“ – unter diesem Motto hatte die Museumsfabrik unter Leitung von Lars Schladitz eingeladen. Hunderte Pritzwalker aller Altersklassen waren der Einladung gefolgt und kamen am Freitagabend in die alte Tuchfabrik. „Das Museum ist an einen Ort gebunden, aber einmal im Jahr ist es unterwegs“, erklä...