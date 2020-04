Pritzwalk

Es ist ruhig in Pritz­walk. Trotz der strengen Anordnungen wegen der Corona-Pandemie verhalten sich die allermeisten Leute vorschriftsmäßig. Das sind die Beobachtungen von Sven Schöttle und seinen Kollegen vom Ordnungsamt, die seit dem Inkrafttreten der „Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus Sars-Co-V-2 und Covid 19 in Brandenburg“ jeden Tag Streife laufen.

„Wir sind zu Fuß und per Auto unterwegs“, erklärt Sven Schöttle. Mittwochs geht es zum Beispiel über den Wochenmarkt. Vorbildlich stehen die Kunden mit 1,5 Metern Abstand an den verschiedenen Ständen an. „Die Leute halten alle die Abstandsregeln ein“, stellt er zufrieden fest. Auch vor dem Bäcker und der Apotheke warten die Pritzwalkerinnen und Pritzwalker geduldig vor der Tür, bis sie an der Reihe sind und das Geschäft betreten dürfen.

Ballspiel ganz allein – trotzdem verboten

Am Tag zuvor mussten Sven Schöttle und sein Kollege drei Jugendliche ermahnen, die sich auf der Skaterbahn getroffen hatten. Die ist aber wegen Corona ebenso gesperrt wie alle Spielplätze im Stadtgebiet. „Dann hatten wir einen jungen Mann, der hat auf dem Sportplatz des Goethe-Gymnasiums Ball gespielt“, erzählt der Ordnungsamtsmitarbeiter. „Ist über den Zaun geklettert.“ Die geschlossenen Schulsportplätze werden nun vermehrt mit kontrolliert.

Manchmal müssen die Mitarbeiter auch ältere Menschen beim Plauschen auf dem Friedhof auf den Sicherheitsabstand hinweisen. Das seien aber nur wenige Einzelfälle.

Die Männer mit den Bierflaschen machen Probleme

Nur die Männer mit den Bierflaschen, die sich regelmäßig in der Stadt treffen, die seien etwas uneinsichtig. „Da arbeiten wir aber eng mit der Polizei zusammen“, schildert Sven Schöttle. Gemeinsam machen die Ordnungshüter dann eine strenge Ansage. Immerhin droht hohes Bußgeld, wenn sich jemand nicht an die Verordnung hält. Das wirkt dann.

Täglich fahren Sven Schöttle oder ein Kollege auch die Wohngebiete ab, kontrollieren dort Spielplätze und Freiflächen. Die Ortsteile werden dabei nicht vergessen. „Im Wohngebiet Schönhagener, Straßburger und Elsässer Straße haben wir nie Probleme.“

Mit dem Gartenschlauch die Stadt entlasten

Viele nutzen die Zeit und machen ihre Gärten hübsch. „Es ist für uns eine große Hilfe, wenn die Anwohner auch die Rabatten an der Straße mit pflegen, und wenn sie nur mal den Schlauch über den Zaun halten“, sagt der Ordnungsamtsmitarbeiter.

Von MAZ-online