Pritzwalker Schülerinnen sammeln für die Ukraine

Schülerinnen des Pritz­walker Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasiums haben gemeinsam mit Direktor Harald Glöde und Lehrer Robert Uebel eine Spendenaktion gestartet, mit der Menschen im Kriegsgebiet in der Ukraine unterstützt werden sollen. Federführend waren dabei Magdalena Leitner, Emilie Junker und Luna Stiller. Über einen Zeitraum von zwei Wochen sammelten sie in den Klassen des Gymnasiums.

Insgesamt kamen 400 Euro zusammen

„Die drei Schülerinnen der 10c kamen eigeninitiativ auf Herrn Glöde und mich zu. Sie haben sich dann auf einer Bedarfsliste informiert, was in der Ukraine am dringendsten benötigt wird und darauf geeinigt, das Geld für Medikamente zu sammeln“, berichtet Robert Uebel und ergänzt: „Über einen Elternbrief gelangte der Spendenaufruf an alle Schülerinnen und Schüler.“ 400 Euro kamen insgesamt zusammen.

Nordapotheke Pritzwalk hilft bei der Verteilung

Schließlich entstand der Kontakt zu Jan-Christoph Grimm, dem Inhaber der Nordapotheke Pritzwalk. Ihm wurde die volle Spendensumme am vergangenen Freitag feierlich übergeben. 160 Packungen Ibuprofen konnten davon erworben werden. Grimm, selbst Absolvent des Gymnasiums, wird diese wichtigen Medikamente an den Verein KDAB für Ukraine-Hilfe Berlin e.V. weiterleiten. Von dort werden sie dann in die Ukraine gesendet.

Robert Uebel zeigte sich stolz und dankbar angesichts des großen Engagements für die Ukraine: „Wir bedanken uns sehr bei den Eltern, die so großzügig gespendet haben sowie bei Herrn Grimm für die Kooperation. Und natürlich ist es mehr als lobenswert, was Magdalena, Luna und Emilie in so kurzer Zeit selbstständig bewegt haben.“ Nicht tatenlos zuzusehen und der inneren Ohnmacht entgegenzuwirken, sei in diesen Zeiten besonders wichtig.

