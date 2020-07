Pritzwalk

Eine der aus dem Pritzwalker Streichelzoo gestohlenen Schildkröten ist wieder da. Eine 30-Jährige kam am Mittwoch mit dem Tier in den Hainholz und gab an, die Schildkröte in der vergangenen Woche gekauft zu haben.

Über soziale Medien habe die Frau vom Diebstahl erfahren. Das Tier wurde als eine der beiden verschwundenen Schildkröten identifiziert. Wo sich die andere befindet, ist unklar. Die Kripo ermittelt nun auch wegen Hehlerei.

Von MAZ-online