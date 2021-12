Pritzwalker Unternehmer sammeln 99 Briefe für Pflegeeinrichtungen 

Pritzwalk

Das Team vom Pritz­walker Herrenladen Stil Männermode und das Team der Fahrschule Fahr-Team aus Pritzwalk haben eine besondere Weihnachtsaktion ins Leben gerufen (die MAZ berichtete). In Form einer kleinen Wette hatten beide Unternehmen handgeschriebene Weihnachtsbriefe, Postkarten und handgemalte Bilder gesammelt, um sie im Anschluss an regionale Pflegeeinrichtungen zu verteilen. Die Aktion ist jetzt beendet und insgesamt 99 Zuschriften sind eingegangen.

Pritzwalker verteilen die Briefe an zwei Einrichtungen in Pritzwalk und Kyritz

Diese sollen jetzt im Laufe der nächsten Tage an zwei Pflegeeinrichtungen verteilt werden. Nun erhalten das KMG Seniorenheim und das Azurit Seniorenzentrum Kyritz einen Teil der Zuschriften. An dieser Stelle möchte sich das Team von Stil Männermode und das der Pritzwalker Fahrschule bei alles bedanken, die an der Weihnachtsaktion teilgenommen hatten. „Mit so vielen Einsendungen haben wir nicht gerechnet“, sagt Lucas Anskat von Stil Männermode.

Pritzwalker Fahrschule hat die Weihnachtswette gewonnen

Darum ging es bei Aktion: Beide Unternehmen hatten dazu aufgerufen, Briefe, Postkarten, Bilder, Gedichte oder andere Texte handgeschrieben bis zum 12. Dezember in einem der Geschäfte abzugeben. Kein Pflegeheimbewohner sollte persönlich angeschrieben werden. Jetzt werden die Einrichtungen überrascht und die Senioren dürfen die Zusendungen lesen. Mit dieser Geste wollen die Unternehmen den Bewohnern eine kleine Freude bescheren.

Die Wette gewonnen hat übrigens Jan Scholz, Inhaber der Pritz­walker Fahrschule. Er hat 79 Zuschriften erhalten. Das Team von Stil Männermode zählte 20 Einsendungen. Die Weihnachtspost kam nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern zum Beispiel auch aus Rostock und Lüneburg.

Von Julia Redepenning