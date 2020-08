Pritzwalker Wasserturm gehört jetzt der Stadt

Pritzwalk

Eines der weithin sichtbaren und damit höchsten Gebäude von Pritzwalk hat den Eigentümer gewechselt. Seit ein paar Wochen darf sich die Stadt als stolzer Besitzer des Wasserturms am Bahnhof bezeichnen. Der Plan, das Bauwerk nebst Gelände zu erwerben, ging auf. Wenn auch etwas anders als erhofft.

Die Deutsche Bahn wollte den Turm nicht direkt verkaufen

Über den direkten Draht zum bisherigen Eigentümer, der Deutschen Bahn AG, war es der Pritzwalker Verwaltung zuvor nicht gelungen, einen Verkauf auszuhandeln. Die Bahn wollte es auf eine Auktion ankommen lassen, die dann auch am 26. Juni in Berlin stattfand.

Anzeige

Der Wasserturm soll zunächst besser gesichert werden, bevor eine mögliche Nutzung in Betracht kommt. Quelle: Stephanie Fedders

Weitere MAZ+ Artikel

Die Stadt Pritzwalk gehörte an diesem Tag zu den Bietern und hatte sich zuvor von den Stadtverordneten grünes Licht geben lassen für die finanzielle Spanne, sollte es mit dem Einstiegspreis nicht klappen.

So kam es dann auch, wie Bauamtsleiter Halldor Lugowski bestätigte. Am Bildschirm in den Räumen in der Gartenstraße verfolgte die Verwaltungsspitze das Geschehen in Berlin, während ein Bevollmächtigter vor Ort mitbot.

Viele Interessenten treiben den Preis in die Höhe

Interessenten gab es genug, so dass der Wasserturm erwartungsgemäß nicht für das Mindestgebot von 9500 Euro zu haben war. Am Ende bekam die Stadt für fast das Dreifache den Zuschlag – erst bei 26 000 Euro fiel der Hammer.

Jetzt will sich die Stadt erst einmal um die Sicherung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes und des dazugehörigen rund 1,7 Hektar großen Grundstückes kümmern. „Das hat Vorrang“, bestätigt Halldor Lugowski. Auch die Entsorgung von Altlasten, die auf dem Areal liegen, wird geprüft.

Eine spätere Nutzung hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen bestehen noch Pachtverträge für Schrebergärten entlang der Bahngleise, auf die die Verwaltung Rücksicht nehmen muss.

Auch der Wasserturm in Meyenburg und der Bahnhof Bölzke wurden ersteigert

Zum anderen haben einige der Interessenten, die beim Vor-Ort-Termin zur Besichtigung dabei waren, mögliche Ideen für eine Nutzung gehabt. Die will die Stadt näher kennen lernen und eventuell auch berücksichtigen. „Sie wollen ihre Konzepte uns noch vorstellen“, erzählt Halldor Lugowski.

Bei der Auktion wurden auch die beiden anderen aus der Prignitz angebotenen Immobilien versteigert. Der Wasserturm in Meyenburg wurde für 11 500 Euro verkauft (Anfangsgebot 8500 Euro). Für den Bahnhof in Bölzke wurden final 41 000 Euro geboten – das Gebäude sollte mindestens 7000 Euro kosten.

Von Stephanie Fedders