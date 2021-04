Pritzwalker Wochenmarkt lockt mit Thementagen

Pritzwalk

Mit dem 1. April übernahm die Stadt Pritzwalk den Betrieb des Wochenmarktes. Das haben die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am 24. Februar beschlossen. Der bisherige Marktbetreiber hatte sich zurückgezogen. Wie bisher wird jeden Mittwoch und Freitag Markttag sein, teilte die Stadtverwaltung mit.

Mit der Übernahme des Marktes startet der „Prima-Treff“, der Pritz­walker Markt-Treff. Jeden zweiten Mittwoch im Monat soll parallel zum regulären Markt ein Themenmarkttag stattfinden, bei dem saisonale Produkte, aktuelle Anlässe und Traditionen im Fokus stehen. Dabei können sich Vereine, Einrichtungen, Gastronomen oder sonstige Unternehmen beteiligen. So entsteht ein Mitmachmarkt für Jung und Alt.

Das Motto lautet „Pflanzen, Gärten und Blumen“

Den Auftakt macht am Mittwoch, 14. April, der Frühlingsmarkt unter dem Motto „Pflanzen, Gärten und Blumen“. Ansprechpartnerin für interessierte Standbetreiber ist Sarah Schütte im Citybüro, Telefon 03395/76 08 54, E-Mail: s.schuette@pritzwalk.de.

Für 2021 sind folgende Themenmärkte vorgesehen: im Mai ein Spargelmarkt, im Juni ein Schnäppchenmarkt, im Juli ein Obst- und Beerenmarkt, im August ein Erntemarkt, im September ein Trauben- und Weinmarkt, im Oktober ein Herbst- und Kürbismarkt, im November ein Kniepermarkt und im Dezember ein Weihnachtsmarkt.

Neues Logo entwickelt

Immer, wenn es um den „Prima-Treff“ geht, taucht künftig das neue Logo auf. Es zeigt einen Apfel als Symbol für den Wochenmarkt in einem nach oben offenen Kreis. Dieser verkörpert die Ortsteile und Pritz­walks Umgebung. Ein Pfeil weist in die Mitte, sozusagen in den „Prima-Treff“.

Das Projekt wurde bei der „City-Offensive Westbrandenburg 2021“ eingereicht. Dem Bewerberteam gehören die Stadt Pritzwalk, der Tourismusverein Pritz­walk und Umgebung sowie die Interessengemeinschaft Innenstadt an.

Das neue Logo lädt zum monatlichen „Prima-Treff“ ein. Quelle: Grafik: Andreas König/Stadt Pritzwalk

Ziel ist unter anderem, mit dem „Prima-Treff“ den Markt als Kommunikationsort und Treffpunkt zu stärken, den Standort Innenstadt zu beleben und den Absatz regionaler Produkte zu fördern, indem sich lokale Vereine und Betriebe selbst vermarkten können.

Das kann auch für jüngere Verbraucher interessant sein, die beim Einkaufen auf Regionalität und Nachhaltigkeit setzen.

Von MAZonline