Pritzwalk

Der 20-jährige Jeremie Tille aus Pritzwalk hat viele aufregende Stunden hinter sich. Der Auszubildende hat bei einer TV-Dating-Show mitgemacht, die kürzlich im Fernsehen ausgestrahlt wurde.

Zu sehen war der Pritzwalker bei „First Dates – Ein Tisch für zwei“, einer Dating Show des TV-Senders Vox. Die Folge mit Jeremie wurde am 29. Dezember um 18 Uhr gezeigt. „Es war eine tolle Erfahrung“, sagt der Auszubildende, „auch wenn es anders gelaufen ist, als ich es mir vorgestellt habe.“ 

Pritzwalker stand für Vox Serie „First Dates“ vor der Kamera

Denn nur kurz nach der TV-Ausstrahlung hagelte es Kritik für den Pritzwalker. Verschiedene Medien, wie beispielsweise die tz, eine Münchner Boulevardzeitung, oder Tag24, ein regionales deutsches Newsportal, berichteten kurz nach Ende der Folge über Jeremie und seinem Dating-Partner Nikita Hans (20). Mit Überschriften wie „First Dates: Dieser Abgang macht sogar die anderen Gäste betroffen!“ wird schnell deutlich: Das Essen zwischen Jeremie und seiner Verabredung Nikita verlief alles andere als gut.

Jeremie Tille aus Pritzwalk hat bei der Vox-Dating-Show "First Dates" mitgewirkt. Quelle: VOX/RTL+

Doch was ist wirklich geschehen? Ist der Pritzwalker, der aktuell eine Ausbildung zum Erzieher macht, wirklich so eiskalt? „Nein, es ist ganz anders abgelaufen, als es am Ende für die Zuschauer zu sehen war“, sagt er der MAZ, „das Filmmaterial wurde teilweise sehr ungünstig geschnitten.“

Zudem ist Nikita Hans kein Unbekannter: Bereits in der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“, sorgte der 20-Jährige 2021 für Aufsehen, als er mit einer Sexpuppe vor der Jury performte.

Pritzwalker Jeremie Tille sagt seiner Verabredung, Nikita Hans, sofort zu

Dagegen nimmt sich „First Dates - Ein Tisch für zwei“, fast schon bieder aus. Hinter dem Konzept steckt eine Kuppelshow, produziert in Köln. Seit März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt.

TV-Koch Roland Trettl heißt Singles aus dem gesamten deutschsprachigen Raum in seinem Restaurant willkommen. Die Kandidaten werden je nach Vorlieben und Abneigungen zusammengeführt und lernen sich zum ersten Mal bei einem Dinner im Restaurant kennen.

Auch der Pritzwalker Jeremie Tille musste bereits vor der Show viele, teilweise sehr private, Details über sich preisgeben, wie er sagt. „Ich habe mich so zusagen „nackig“ gemacht“, beschreibt er, „die wollten fast alles von mit wissen, um am Ende den besten Dating-Partner für mich zu finden.“ Das dabei Nikita rauskommt, damit habe er nicht gerecht.

Jeremie Tille (r.) und sein Date Nikita Hans. Quelle: VOX/RTL+

Scheinbar sprang der Funke bei Jeremie während des gemeinsamen Essens nicht über. Bei seinem 20-jährigen Dating-Partner aus Beucha (Sachsen) schien es zunächst anders. Als der Pritzwalker das Restaurant betritt und Nikita vorgestellt wird, sagte Nikita, er hat den Jackpot geknackt. Jeremie sagte ihm offenbar sofort zu.

Der Pritzwalker Jeremie Tille hat nicht die Flucht ergriffen

Der ebenfalls 20-Jährige Jeremie kommt in Hemd und Anzughose und hat obendrein auch noch lockiges Haar – genauso hatte sich Nikita seinen Traummann vorgestellt. Doch im Laufe der Folge kippt die Stimmung. Am Ende des Essens scheint es fast so, als würde der Pritzwalker vor seinem Date flüchten wollen.

Nachdem Jeremie seinen Teil der Rechnung beglich, stand er auf und wollte gehen. „So macht man es doch auch, wenn man im echten Leben mit jemanden ein Date hat“, sagt Jeremie Tille, „man verabschiedet sich und geht anschließend.“

Der Pritzwalker Jeromie Tille hat sich getraut und war Gast in einer Dating-Show. Quelle: Julia Redepenning

Hier geht´s zur Folge mit Jeremie Tille aus Pritzwalk.

In diesem einem Moment wusste Jeremie jedoch nicht genau, wie er sich richtig verhalten soll. „Ich wusste nicht, ob wir während der Dreharbeiten auch einfach aufstehen und dann gehen sollen“, sagt er. Er wollte nicht die Flucht ergreifen, sagt er, wie es in der Vox-Serie für viele Zuschauer jedoch wirkte. „Man hört mich sogar leise flüstern, wie ich danach frage, ob wir jetzt einfach gehen sollen oder nicht“, sagt er.

Nach „First Dates“ Autritt bei Vox: Pritzwalker wird oft erkannt

Nikita, der scheinbar traurig über den Ausgang des Dates wirkte, schien jedoch gar keine so ernsthaften Absichten zu hegen, wie er anfangs vorgab. „Ich habe dort mitgemacht, weil ich wirklich auf der Suche nach einem Partner bin und die Chance einfach nutzen wollte“, erzählt er, „hätte ich im Vorfeld gewusst, wer Nikita wirklich ist, hätte ich mich darauf nicht eingelassen.“

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dennoch bereue der Pritzwalker es keine Sekunde, an dem Dating-Format teilgenommen zu haben. „Es war eine tolle Erfahrung“, sagt er. Den Rücken stärken ihn zudem seine Eltern und Freunde. Alle seien sehr stolz auf ihn und natürlich sind sie alle neugierig: „Ich werde jetzt auf der Straße erkannt“, sagt er, „auch meine Mama wird oft angesprochen, ob es ihr Sohn war, der im Fernsehen zu sehen war.“

Pritzwalker Jeremie Tille hat noch Kontakt zu Max Bork aus der Vox-Show

Zu Nikita habe er keinen direkten Kontakt mehr – jedoch zu Max Bork aus Wismar. Der 27-Jährige nahm am selben Tag wie Jeremie an der Vox-Show teil und saß am Nachbartisch. „Wir haben gemeinsam, als die Folge ausgestrahlt wurde, einen Live-Stream veranstaltet“, sagt Jeriemie Tille, „wir verstehen uns sehr gut und schreiben oft.“ Vielleicht gibt es für den Pritzwalker doch noch ein Happy End. Zumindest schließt er es nicht aus. Mehr ist jedoch von ihm nicht zu erfahren.

Mit Katja-Krasavice-Sexpuppe performte der Sachse Nikita Hans vor der DSDS Jury. Quelle: TVNow/Stefan Gregorowius

Auf ein zweites Date bei der Vox-Dating-Show mit Max hatte er jedoch verzichtet. Nikita Hans wiederum wird wohl bald wieder bei Vox zu sehen sein– nämlich mit Pascal, dem Dating-Partner von Max Bork.

Beide sollen erneut für die Serie vor der Kamera gestanden haben. Viele Zuschauer munkelten schon während der Folge mit Jeremie, dass Nikita und Pascal eher ein Auge auf den Nachbartisch geworfen hatten.

„Es ist einfach nur peinlich, auch was Nikita bei DSDS gemacht hat“, sagt Jeremie Tille, „ich fürchte leider, er hat an der Show nur teilgenommen, um in der Öffentlichkeit zu stehen.“ Trotz der Schlagzeilen verschiedener Medien seien die Reaktionen im Internet und den sozialen Medien jedoch relativ positiv ausgefallen. „Klar gab es auch dumme Kommentare“, sagt Jeremie Tille, „es hat sich aber wirklich in Grenzen gehalten.“

Von Pritzwalk