Pritzwalks Bahnhof wird modernisiert

Pritzwalk

Es ist seit Jahren angekündigt, und nun ist es soweit: Auf dem Pritzwalker Bahnhofsgelände steht eine Runderneuerung an. Die Arbeiten haben bereits am 7. April mit einer Bauanlaufberatung begonnen. Am Dienstag wurde bei einem Rundgang auf dem Gelände das komplette Vorhaben erläutert.

Mit dabei für die Stadt Pritzwalk: Bürgermeister Ronald Thiel, sein Stellvertreter Halldor Lugowski und sein Vorgänger Wolfgang Brockmann sowie für den Landkreis Prignitz Andreas Much. Sie alle begrüßten es, dass die Modernisierung des Bahnhofs jetzt endlich beginnt, nachdem zuletzt schon das Bahnhofsumfeld umgestaltet worden war.

Pritzwalk: 16 Millionen Euro werden in den Bahnhof investiert

Rund 16 Millionen Euro werden hier bis zum 7. November verbaut. Bis dahin sollen Gleisanlagen, Leitungen und Steuerungselemente rundum modernisiert sein. Außerdem wird der Bahnhof komplett barrierefrei gemacht.

Der alte Lokschuppen am Pritzwalker Bahnhof wird nun abgerissen. Quelle: Bernd Atzenroth

Auf der Agenda steht unter anderem die seit langem angekündigte Umstellung auf elektronische Stellwerke. Die jetzt noch stehenden alten Stellwerke werden komplett weichen. Die alte Technik wird ausgebaut. Dann werden auch die alten Stellwerkgebäude abgerissen und ein neues Stellwerk wird errichtet.

Im Juli werden in Pritzwalk 36 neue Signale per Hubschrauber gesetzt

„Alle Signale, die wir jetzt sehen, werden abgebaut“, erklärte beim Rundgang Julius Weber, Projektleiter für die Maßnahme von der DB Netz. Im Juli sollen 36 neue Signale per Hubschrauber gesetzt werden.

Weber kündigte an, dass es ganz viele technische Neuerungen geben werde, die eine moderne Infrastruktur schaffen. Hintergrund ist es, zu rationalisieren und die Bahn wettbewerbsfähig zu halten.

Ein Zug Richtung Meyenburg fährt im Pritzwalker Bahnhof ein. Quelle: Bernd Atzenroth

Pritzwalk: „Krönender Abschluss“ bei der Elektrifizierung der Stellwerke

Mit der Elektrifizierung der Stellwerke in Pritzwalk ist diese für die gesamte Route des RE6 in der Prignitz nun abgeschlossen. Sie sei der „krönende Abschluss für die EStW-Kette“, umschrieb dies Olaf Gabriel, leitender Bauüberwacher vor Ort für die DB Netz.

Personal wird hier ab dem 7. November nicht mehr benötigt. Die Menschen werden aber nicht arbeitslos, sondern an anderen Stellen eingesetzt, etwa in Neuruppin, von wo aus die Steuerung der elektronischen Stellwerke erfolgt.

Noch arbeitet im alten Stellwerk ein Fahrdienstleiter, noch gibt es die alten Anlagen. Aber bald werden diese ausgebaut und das ganze Gebäude wird abgerissen. Quelle: Bernd Atzenroth

Vorteile für Güterverkehr nach Falkenhagen und Heiligengrabe

Da dies rund um die Uhr möglich ist, hat es Vorteile für den Güterverkehr. Denn dieser könnte nun auch nachts laufen. Die Infrastruktur für die Abwicklung des Güterverkehr in Pritzwalk wird verbessert. Alle drei Gleise bleiben bestehen, wobei die beiden äußeren vollständig erneuert werden. Die Strecke über Pritzwalk wird unter anderem von Kronotex in Heiligengrabe und dem Güterverteilzentrum (GVZ) in Falkenhagen genutzt.

Teile des Geländes werden auch renaturiert, etwa dort, wo derzeit noch der alte Lokschuppen steht. Auch dieser wird abgerissen.

Pritzwalk: Alte Bahnunterführung verschwindet, Holzdach bleibt

Weichen wird auch die alte Bahnunterführung, und zwar einem ebenerdigen beschrankten Übergang hin zum anderen Gleis. Das Überdach der Unterführung bleibt jedoch erhalten, denn die Holzkonstruktion ist denkmalgeschützt. Allerdings muss sie ein paar Meter versetzt werden. Wie sie künftig genutzt wird, ist noch Gegenstand von Diskussion, wobei Ronald Thiel ankündigte, dass sich die Stadt bei der Ideenfindung einbringen will.

Die Bahnunterführung in Pritzwalk gehört bald der Vergangenheit an. Nur das denkmalgeschützte Überdach wird bleiben. Aufs andere Bahngleis kommt man künftige über einen ebenerdigen Übergang. Quelle: Bernd Atzenroth

Der bisherige Bahnsteig 2 bleibt erhalten, der alte Bahnsteig 3 wird aber abgerissen.

Für die Bauzeit hat der Generalunternehmer KGT Gleis- und Tiefbau eine Fläche nördlich der Bahnanlagen abgegrenzt, auf der das Material liegt. Unter anderem lagern am Bahnhof bereits Kabeltunnel aus Beton, in denen später auch Glasfaserkabel für die schnellen Datenleitungen verlegt werden.

Auf die Pritzwalker warten während der Bauzeit auch Sperrungen und viel Lärm

Zwischen dem 18. September und dem 19. Oktober wird auf dem Bahnhof nur Gleis B benutzbar sein. Vom 19. Oktober bis 7. November folgt eine Totalsperrung mit Schienenersatzverkehr.

„Die Bauarbeiten werden sicher nicht ohne Lärmbelästigung ablaufen“, sagt Julius Weber. Wenn Anlieger Fragen haben, können sie sich an die Rufnummer 030/29 72 50 70 wenden, die eigens für diese Baustelle geschaltet ist.

Von Bernd Atzenroth