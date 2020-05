Produkte aus Pirow im Regional-Laden in Pritzwalk

Pritzwalk

Es tut sich etwas im Geschäftsleben der Stadt Pritzwalk. In knapp drei Wochen wird wieder Licht brennen in der Marktstraße 33. Dort, wo bis vor einigen Jahren die Fleischerei Hildebrandt aus Kletzke ihre Produkte verkaufte, eröffnen am 5. Juni Uwe und Markus Kessler einen Regional-Laden.

Duroc-Schwein und Weiderind demnächst in Pritzwalk

Das neu gestaltete Schaufenster verrät schon, was die Kunden erwartet: Produkte der Agrargenossenschaft aus Pirow, die sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht hat mit Fleisch vom Duroc-Schwein und vom Pirower Weiderind.

Mit dem Hauseigentümer sei man sich schnell einig geworden. Verkaufstresen und Kühlzelle sind noch vorhanden und natürlich bleiben auch die Kacheln aus den 1920er-Jahren an der Wand – sie erinnern daran, dass hier schon vor 100 Jahren Fleisch verkauft wurde.

2016 begannen Kesslers mit der Zucht der Duroc-Schweine und stiegen noch im selben Jahr in die Direktvermarktung des Fleisches ein. Die Tiere werden nach der Schlachtung im Betrieb von Jürgen Hildebrandt in Kletzke zerlegt und dann in Pirow für den Verkauf weiterverarbeitet.

Umsatz in der Gastronomie ist eingebrochen

Vor allem die gastronomischen Geschäfte in der Region konnten die Pirower schnell als Kunden gewinnen. Hinzu kamen Edeka-Supermärkte in der Prignitz und der Verkauf auf den Wochenmärkten in Karstädt, Wittenberge und Perleberg.

Rund 50 Prozent tragen die Restaurants zum Umsatz bei, erzählt Uwe Kessler. Doch wegen der corona-bedingten Schließungen in den vergangenen Wochen und ausgefallenen Veranstaltungen „ist hier viel weggebrochen“.

Regional-Laden immer freitags geöffnet

Das hat auch zu dem Entschluss geführt, es mit dem Verkauf in Pritzwalk zu versuchen. Einmal die Woche, immer freitags von 9 bis 15 Uhr, ist zunächst geöffnet. Neben den Pirower Produkten soll es weitere Lebensmittel aus der Prignitz geben, um dem Anspruch als Regional-Laden auch gerecht zu werden.

Und so werden die Kunden beispielsweise Eier aus Seddin, Schnaps und Nudeln aus Bresch und Honig aus Pirow finden. Dabei muss es aber nicht bleiben. Uwe Kessler ist offen für eine Ergänzung des Sortiments. „Was vor allem fehlt, sind Milchprodukte“, sagt der Senior-Chef und freut sich über Interessenten.

Zunächst wird es bei dem Verkauf am Freitag bleiben. Ein zweiter Tag wäre eine Option, so Kessler, wenn die Pritzwalker das Angebot entsprechend annehmen.

Von Stephanie Fedders