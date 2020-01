Pritzwalk

Eine Radfahrerin ist am Sonnabendmorgen in Pritzwalk in der Nordstraße/ Ecke Kietz umgefahren worden und verletzte sich dabei. Die 67-Jährige kam mit einer Platzwunde am Kopf und Schmerzen an der Hüfte ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.40 Uhr, als die 56-jährige Fahrerin eines Ford von der Nordstraße zum Kietz nach links abbiegen wollte und dabei die von links kommende und Vorfahrt habende Radfahrerin übersah.

Diese wurde von einem Notarzt und dem Rettungsteam zunächst vor Ort versorgt und anschließend zur stationären Aufnahme ins Klinikum Pritzwalk gebracht. Es ist ein Schaden von circa 650 Euro entstanden.

Von MAZ-online