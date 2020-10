Reptilien müssen Baugebiet weichen: Neues Zuhause für die Pritzwalker Zauneidechsen gefunden 

Pritzwalk

Auch wenn sich auf der Fläche am Pritzwalker Ortsausgang in Richtung Mesendorf noch nichts tut – dafür gibt es in Richtung Giesensdorf Arbeiten, die mit der langfristigen Entwicklung des Geländes am Wasserturm zu einem Baugebiet zusammenhängen.

Zauneidechsen ziehen in Pritzwalk um an die Bahngleise

Entlang der Gleise, auf denen der Prignitz-Express verkehrt, hat die Stadtverwaltung nach langer Suche ein Stück Land gefunden, dass zur neuen Heimat der Zauneidechsen werden soll, die noch im künftigen „Wohngebiet am Birkenwäldchen“ ihr Zuhause haben.

Am Pritzwalker Wasserturm sollen in den kommenden Jahren Einfamilienhäuser gebaut werden können. Quelle: Stephanie Fedders

Mensch und Tier sind in diesem Fall nämlich nicht unter einen Hut zu bekommen, was mit den speziellen Bedingungen zusammenhängt, die die Zauneidechsen – von der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde zum „ Reptil des Jahres 2020“ ernannt – zum Leben brauchen.

Daher muss zunächst die Umsiedlung der Population erfolgen, die laut Gutachten mindestens 100 Tiere umfasst, bis es mit der Erschließung des Baugebietes weiter geht.

Zauneidechsen sind nach europäischem Recht geschützt

Dafür ein geeignetes, stadteigenes Grundstück zu finden, war nicht einfach und kostete ein wenig Zeit. Bestimmte Bedingungen müssen erfüllt werden, damit die Tiere – nach europäischem Recht streng geschützt – ihre neue Umgebung auch annehmen und dort vor allem auch überleben können.

Zauneidechsen sind nämlich standorttreu und verbringen das ganze Jahr an einem Platz. Das Revier ist räumlich begrenzt und wird jetzt im Herbst so hergerichtet, dass die Tiere auch Nahrung finden.

Neben Anpflanzungen geeigneter Büsche und Sträucher wird die Fläche auch eingezäunt um wiederum Wild abzuhalten, das sonst die jungen Triebe schädigen könnte. „Steinhaufen und Totholz als Lebensraum sind ebenfalls wichtig, damit sich die Reptilien verkriechen können“, erklärt Marcus Pankow von der Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis, der das Projekt gemeinsam mit weiteren Fachleuten begleitet.

Reptilien werden ab Frühjahr 2021 eingesammelt

Und dann müssen die Schuppenkriechtiere ja erst noch am jetzigen Standort eingesammelt werden. Das klingt leichter, als es ist, sagt Marcus Pankow, und wird sich von Frühjahr bis Herbst 2021 hinziehen.

Als erstes an der Reihe sind die Alttiere, die im Frühjahr aus ihren Höhlen kommen. Die Männchen werden im Zeitraum April und Mai eingesammelt, im Sommer folgen dann die Weibchen und die neueste Generation an Jungtieren, die im Juni geboren wird.

Parallel dazu bereitet die Stadtverwaltung die neuen Entwürfe für einen Satzungsbeschluss vor. Bauamtsleiter Halldor Lugowski nennt als Ziel, im kommenden Jahr den Bebauungsplan aufstellen zu lassen.

2022 könnten dann die ersten Häuser zwischen Havelberger Straße im Westen, Kyritzer Straße im Osten und dem August-Bartels-Weg im Süden gebaut werden. 22 bis 25 Grundstücke sind vorgesehen.

Von Stephanie Fedders