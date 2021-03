SPD Pritzwalk wählt neuen Vorstand

Pritzwalk

Der SPD-Ortsverein Pritzwalk hat einen neuen Vorstand. Das teilte für die Pritzwalker Sozialdemokraten jetzt Andreas Schnürle mit. Auf der Versammlung am vergangenen Freitag im Saal der Kirchengemeinde in Falkenhagen (Stadt Pritzwalk) wurde Siegbert Winter wurde zum neuen Ortsvereinsvorsitzenden gewählt und erhielt einen neuen Stellvertreter: Andreas Schnürle wird in Zukunft an seiner Seite als Stellvertretender Vorsitzender und auch als Schriftführer im Vorstand mitwirken.

Votum ermöglicht künftig Online-Abstimmungen

Als Kassierer wird Rüdiger Kurtz weiterhin die Finanzen verwalten. Dietmar Thurmann und Frank Schmidt bringen sich als Beisitzer in die Vorstandsarbeit ein. Die Revision wird in Zukunft von Rotraut Pelzer und Thorsten Ludwig übernommen.

Um die Arbeit des SPD-Ortsvereines für die Zukunft flexibler und einfacher zu gestalten, nutzte die SPD Pritzwalk die Veranstaltung zusätzlich für eine Erweiterung ihrer Satzung. Ab sofort ist es nun möglich, online zu tagen und abzustimmen. Dieser Schritt wurde, wie Schnürle weiter mitteilte, in offener Abstimmung einstimmig beschlossen.

2020 war auch ohne Corona kein leichtes Jahr für die Pritzwalker SPD

Die Vorstandsneubesetzungen hatten Gründe, insbesondere den Tod der langjährigen SPD- Vorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden im Pritzwalker Stadtparlament, Marlies Ferner. Zudem waren mit Jörg Schilling und Georg Abel zwei sehr aktive Mitglieder weggezogen.

„Das Jahr 2020 war auch ohne die Corona-Pandemie kein einfaches für die SPD in Pritzwalk“, betont Schnürle. Ortsverein wie Fraktion musste sich auf eine komplett neue und andere Situation einstellen. Die Fraktion im Stadtparlament hatte das bereits vor einem Monat getan, jetzt folgte der Ortsverein.

Siegbert Winter hielt die Partei zusammen

„Siegbert Winter als Stellvertreter von Marlies Ferner in beiden Gremien hielt Ortsverein und Fraktion zusammen“, erklärte Schnürle und berichtet von unzähligen Telefongesprächen und E-Mails und digitale Medien, mit denen trotz Corona der Kontakt zu allen Mitgliedern aufrechterhalten werden konnte. Auch die anderen Mitglieder des Ortsvereins hätten an einem Strang gezogen, um regelmäßigen Kontakt zu halten.

Infos unter www.spd-pritzwalk.de

Von Bernd Atzenroth