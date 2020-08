Sadenbeck: Stausee wird zum Landschaftssee

Sadenbeck

Es bleibt beim Umbau des Sadenbecker Stausees zu einem naturnahen Landschaftssee. „Der Sadenbecker See ist unser Ressort übergegangen, die entsprechende Verwaltungsvereinbarung unterzeichnet“, ließ dazu auf MAZ-Anfrage Frauke Zelt, Pressesprecherin des brandenburgischen Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz, verlauten.

In der Redaktion waren Gerüchte angekommen, dass der Umbau nicht kommen und der See gänzlich zurückgebaut werde. Dem ist aber nicht so, wie Frauke Zelt betonte: „Wir werden den Sadenbecker See zu einem naturnahen Landschaftssee entwickeln.“

Anzeige

Die Zukunft des Sees ist ein sensibles Thema

Was mit dem See passieren soll, ist in der Region ein sensibles Thema. Nachdem das Land im Mai 2018 zunächst das Aus für den See verkündet hatte, wurde schließlich nach Protesten im August 2018 diese Entscheidung revidiert.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Diskussion darüber, was mit dem ehemals landwirtschaftlich genutzten Speichersee passieren soll, hatte im Juni 2019 dazu geführt, dass die damaligen Regierungsfraktionen in Brandenburg den Umbau in einen naturnahen Landschaftssee vorschlugen. Ein entsprechender Beschluss wurde noch vor der Sommerpause 2019 gefasst. Im August 2019 wurde die Planung in Auftrag gegeben.

Von Bernd