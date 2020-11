Sarnow: Kreis bewilligt Tempo 30 – zum Teil

Sarnow

Es tut sich was in Sachen Tempo 30 Sarnow (Stadt Pritzwalk), aber noch nicht so, wie sich das der Anwohner Harald Mannser und auch andere, die in der gleichen Ecke des Orts leben, vorgestellt haben: Denn in der vergangenen Woche erfuhr er, dass die Geschwindigkeitsbeschränkung jetzt zunächst für den Dorfrundling um die Kirche eingeführt werden kann.

Eine Prüfung hängt noch in der Schwebe

Ob aber auch an den Wegen Richtung Kemnitz und Buchholz, wie er sich das wünscht, Tempo 30 eingeführt wird, steht noch nicht fest. Das habe er von der Stadt Pritzwalk erfahren.

Die weiß das aber auch nur vom Landkreis, denn der ist zuständig für die Ausweisung von Geschwindigkeitsbegrenzungen. Auf Anfrage der MAZ ließ dazu die Sachbereichsleiterin Ordnung, Verkehr, Bußgeldstelle in der Prignitzer Kreisverwaltung, Anja Autzen, verlauten, dass es sich um zwei verschiedene Anträge handelt.

Zwei verschiedene Anträge zeitgleich gestellt

„Die Stadt Pritzwalk stellte am 24. September 2020 für die Dorfstraße in Sarnow einen Antrag auf Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von gegenwärtig 50 auf 30 Kilometer pro Stunde“, erklärte Anja Autzen, „zeitgleich beantragte die Stadt die Errichtung einer Tempo-30-Zone für die Dorfstraße Sarnow, Rundling.“

Damit handele es sich „um zwei Anträge, denen unterschiedliche Rechtsgrundlagen und Bearbeitungsaufwände zu Grunde liegen“.

Stadt Pritzwalk kann das erste Vorhaben jetzt umsetzen

Zunächst sei der Antrag auf Errichtung einer Tempo 30-Zone für den Rundling mit Datum vom 29. Oktober bearbeitet und positiv beschieden und die verkehrsrechtliche Anordnung zur Aufstellung der Verkehrszeichen erlassen worden.

Die Umsetzung der verkehrsrechtlichen Anordnung obliege der Stadt Pritzwalk. Der Vollzug der Anordnung sei der Straßenverkehrsbehörde bis heute nicht gemeldet worden. Im Ort selbst ist davon auch noch nichts zu sehen, eine Entscheidung aber gefallen.

Verkehrsrechtliche Prüfung noch nicht abgeschlossen

Zum zweiten Antrag, der auch das Anliegen von Harald Mannser umfasst, bemerkte Anja Autzen: „Die verkehrsrechtliche Prüfung des Antrages zur Geschwindigkeitsreduzierung für die Dorfstraße Sarnow ist noch nicht abgeschlossen.“

Harald Mannser setzt sich mit anderen seit etwa fünf Jahren für eine Geschwindigkeitsreduzierung an dieser Stelle ein. Verschärft worden ist das Problem dadurch, dass in diesem Jahr wilder Umleitungsverkehr über Sarnow die Baustelle in Kemnitz umging.

