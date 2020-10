Sarnow: Warten auf Tempo-30-Entscheidung des Landkreises

Sarnow/Kemnitz

Noch immer rauscht der wilde Umleitungsverkehr wegen der Bauarbeiten an der B 189 in Kemnitz zum Teil durch Sarnow (Stadt Pritzwalk). Dort kämpfen Anlieger schon seit mehreren Jahren um Tempo 30 innerorts, die MAZ hat darüber auch schon mehrfach berichtret.

Seit die Lkws und andere Fahrzeuge jetzt erst recht durch den Ort brettern, haben Anwohner Harald Mannser und seine Mitstreiter ihre Bemühungen intensiviert.

Anzeige

Kreis prüft noch, Entscheidung ist kein Selbstgänger

Mit welchem Erfolg, ist aber immer noch nicht klar. Zwar hatte die Stadt Pritzwalk einen entsprechenden Antrag der Sarnower vor einem guten Monat nach einigem Hin und Her bei der zuständigen Unteren Verkehrsbehörde im Landkreis Prignitz eingereicht, doch ist darüber noch nicht entschieden.

Das bestätigte der Landkreis am Montag noch einmal auf MAZ-Nachfrage mit dem Zusatz, dass auch noch nicht abzusehen sei, in welche Richtung die Entscheidung geht.

Ein Selbstgänger im Sinne der Anwohner sind solche Entscheidungen auch nicht – auf der anderen Seite der Baustelle von Kemnitz, nämlich in Beveringen, war ein entsprechender Antrag auf Tempo 30 gescheitert.

Erschütterungen sorgen für Schäden

Dass das alles so lange dauert, frustriert derzeit Mannser, der sich mit anderen zusammen bereits seit fünf Jahren um die Temporeduzierung an der Ortsausfahrt in Richtung Kemnitz bemüht – er wohnt selbst dort, und sein direkt am Weg gelegenes Haus nimmt langsam aufgrund der Erschütterungen durch die Lkw Schaden.

Zwar ist die Ortsdurchfahrt für Lkw jetzt beschränkt, doch ist ausgerechnet das Schild für Zwölf-Tonnen-Begrenzung, das bislang in Richtung Kemnitz vor seinem Haus stand, weggenommen worden – ohne für ihn ersichtlichen Grund.

Messtafel hat „am Anfang etwas gebracht“

Immerhin ist vor einigen Wochen aus Richtung Kemnitz nun eine Geschwindigkeitsmesstafel aufgestellt worden. „Das hat am Anfang etwas gebracht“, gibt Harald Mannser zu, „doch nach kurzer Zeit hat das niemanden mehr gekümmert – es gibt ja auch kein Tempo 30 im Ort.“

Bei einem kleinen MAZ-Test am Dienstag ergab sich aber, dass in diesem Zeitraum Autofahrer zumindest in Höhe der Tafel, die genau am Beginn der Feldsteinstrecke in den Ort hinein steht, aber schon vom Gas gegangen sind und ihre Geschwindigkeit in der Regel auf unter 30 Stundenkilometer reduzierten.

Aussprache mit den Stadtspitzen

Mit den Spitzen der Stadt Pritzwalk, mit denen Mannser und seine Mitstreiter auch im Clinch lagen, hat es immerhin eine Aussprache gegeben, wenn auch laut Mannser kein greifbares Ergebnis.

Aber dieses kann jetzt ohnehin nur der für die Temporeduzierung zuständige Landkreis Prignitz liefern. Und darum warten die Sarnower nun auf dessen Entscheidung.

Von Bernd Atzenroth